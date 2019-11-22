京華城11／30最後營業日　當天免消費抽1萬元

▲京華城最後營業日，加碼推出免消費抽萬元購物金。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／綜合報導

曾是台北最大購物中心的京華城，在11月底將迎來最後一天營業日，即起舉辦時光迴廊特展，展出開幕至今的歷史紀錄與精采活動照片。京華城今（11／22）表示，將在11／30最終營業日，推出萬元購物金幸運抽及惜別音樂饗宴，免消費直接抽購物金，金額從1,000元至1萬元，讓民眾在最後一天一日萬金。

京華城9月底標售，由同集團中石化得標，確定年底將重新拆除改建商辦，購物中心也已確定營業到11月底，從10月開始「收攤出清大拍賣」，消息一出在每個週末都吸引不少人潮，有些是一家大小把握最後機會體驗室內遊樂場，還有其他民眾來重溫過去時光。

針對11／30最後營業日，京華城也舉辦回饋活動，當日上午11時在1F京華廣場入口，發放前300名入館消費者號碼牌，並於當天下午2時，在4F現場抽出30位幸運消費者，獎項包括1萬元商品券、5,000元商品券3名、3,000元商品券與1,000元商品券，免費有機會讓民眾「當日消費」。

京華城表示，中獎人須在現場，並持身分證件領獎，此外，京華城吉祥物熊爸，也將於京華廣場開店迎賓，並發放限量「歡樂熊貓家族紀念氣球」，當天晚上8點，將請街頭藝人綠龍表演大提琴，打烊前10分鐘，也就是晚上9點20分，京華城同仁將於1F京華廣場前閉店送客，感謝所有消費者18年來的支持與愛護。

另在京華城內的喜滿客影城，也即將迎向最後一日，近期在官方粉絲團發布公告，表示將在11／30最後一天營業時，祭出「後會有期88再見」優惠，只要是喜滿客會員，居住在6個北市行政區居民，就能用88元買電影票，一人限買2張。