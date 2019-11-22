　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

京華城11／30最後營業日　當天免消費抽1萬元

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲京華城。（圖／記者蔡惠如攝）

▲京華城最後營業日，加碼推出免消費抽萬元購物金。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／綜合報導

曾是台北最大購物中心的京華城，在11月底將迎來最後一天營業日，即起舉辦時光迴廊特展，展出開幕至今的歷史紀錄與精采活動照片。京華城今（11／22）表示，將在11／30最終營業日，推出萬元購物金幸運抽及惜別音樂饗宴，免消費直接抽購物金，金額從1,000元至1萬元，讓民眾在最後一天一日萬金。

京華城9月底標售，由同集團中石化得標，確定年底將重新拆除改建商辦，購物中心也已確定營業到11月底，從10月開始「收攤出清大拍賣」，消息一出在每個週末都吸引不少人潮，有些是一家大小把握最後機會體驗室內遊樂場，還有其他民眾來重溫過去時光。

針對11／30最後營業日，京華城也舉辦回饋活動，當日上午11時在1F京華廣場入口，發放前300名入館消費者號碼牌，並於當天下午2時，在4F現場抽出30位幸運消費者，獎項包括1萬元商品券、5,000元商品券3名、3,000元商品券與1,000元商品券，免費有機會讓民眾「當日消費」。

京華城表示，中獎人須在現場，並持身分證件領獎，此外，京華城吉祥物熊爸，也將於京華廣場開店迎賓，並發放限量「歡樂熊貓家族紀念氣球」，當天晚上8點，將請街頭藝人綠龍表演大提琴，打烊前10分鐘，也就是晚上9點20分，京華城同仁將於1F京華廣場前閉店送客，感謝所有消費者18年來的支持與愛護。

另在京華城內的喜滿客影城，也即將迎向最後一日，近期在官方粉絲團發布公告，表示將在11／30最後一天營業時，祭出「後會有期88再見」優惠，只要是喜滿客會員，居住在6個北市行政區居民，就能用88元買電影票，一人限買2張。

ET快訊
iPhone 12相機升級變更強！玫瑰金將回歸　多一款神秘新
日韓《軍情協定》失效前…南韓態度大轉彎！停止終止決定
Her超任性下殺38折！從保養品到生活用品快來買好買滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

電影票只要88元！京華城喜滿客11／30收攤　1日限定大放送

住在一起反而加速分手　情侶在「特定階段」決定同居，戀情更長久

LINE傳「在嗎？」「嗯嗯」已是地雷關鍵字　5種NG行為認證網路白目

男生最怕的5款地雷女　想談戀愛最好罩子放亮點

電影票只要88元！京華城喜滿客11／30收攤　1日限定大放送

聖誕節聚會還兩手空空？格蘭傑單一麥芽威士忌「紅綠金三色」質感開賣

【廣編】永豐DAWHO升級「大戶投」　同時再享活存1.1%高利

一次去4國聖誕村！　350顆聖誕樹+融雪街景浪漫噴發

京華城11／30最後營業日　當天免消費抽1萬元

雍容大度混搭古典時尚　打造住家精緻度

家遭祝融！無尾熊全身燒傷焦黑 她「英勇脫衣」急衝火場救援...

爸25年前親手拍「產子全紀錄」　見母親忍痛掙扎...她眼淚潰堤

接受一邊一國黨提名不分區立委　陳水扁復出：要蔡總統同意才算數

2個月大幼貓遭棄在暗巷原地哭叫 她心疼收編後驚呼：我養的是狗！

他開紅光遮臉自拍、用作答紙當傳情書 模仿8+9妹「分手廟會咖」網：太經典

香港議員「毛姨」怒嗆政府濫權　控警察對記者動手：根本故意！

探訪最接近天堂的國度「丹麥」 月薪18萬繳稅60%享終生福利

別再乘以7！狗狗年紀新算法出爐 2歲竟等於「人類42歲」網全驚呆

台灣「舊鞋救命」海運9千公里 遠赴肯亞徒手清孩童腳上沙蚤

ㄘㄨㄚˋ可？沒有人在講「對不起」　台灣球場經典文化！網笑：全遇過

電影票只要88元！京華城喜滿客11／30收攤　1日限定大放送

聖誕節聚會還兩手空空？格蘭傑單一麥芽威士忌「紅綠金三色」質感開賣

【廣編】永豐DAWHO升級「大戶投」　同時再享活存1.1%高利

一次去4國聖誕村！　350顆聖誕樹+融雪街景浪漫噴發

京華城11／30最後營業日　當天免消費抽1萬元

雍容大度混搭古典時尚　打造住家精緻度

全民「攝｣造　信義房屋社區一家計畫用影片說故事

烤雞、烤海鮮都有！家樂福Uber Eats也能送　板橋店搶先上線

黑五夯品折扣搶先曝光　最新Airpods Pro天天現貨開搶

全台6門市搶先上市！全家隱藏版新品「烤馬鈴薯」登場　網友讚：下班衝去買

12強／各隊獎金出爐！中華隊第5名破千萬

4千5百萬「開落去」！羅東8千中小學子幸福　明年3月班班有冷氣

韓國瑜憂廠商被查水表　陳其邁：應向大陸喊...有看過韓粉戴口罩不敢表態？

恍惚女持美工刀闖社區停車場　連砍80輛機車座墊遭警制伏

「兩腿古蛇」出土　顛覆過往蛇類演化假說

「老師！布朗妮拿碗在門口等」她看「超大Size碗」笑翻：有多餓啦

Uber推「全程錄音」安全功能！駕駛乘客通通有保障

「台灣沒有去搶美國的銀行」　賴清德：我真的建議韓國瑜不要再打麻將了

和平協議進度太慢、砍退休金！哥倫比亞總統「支持率剩26％」掀全國抗議

晚上告白更容易成功！學會這6個戀愛小心機幫你順利脫單

消費熱門新聞

好市多黑色購物節營業時間公告

雙11在momo買手機　等了一個星期還在倉庫

營養師破解！配方奶粉常見迷思

全家隱藏版烤馬鈴薯6門市搶先上市！

分解安全帽異味！　風倍清除臭噴霧稱霸日本

量販業者亞洲首賣「非籠飼雞蛋」

OK也可以外送！雙北10間門市搶先上市

雷射溶脂不囉嗦　讓妳愛瘦哪就瘦哪

黑色星期五購物節　夯品折扣搶先曝光

全台限量2萬個！熊大存錢筒開搶了

網購黑色星期五前哨戰瘋殺49折起

深耕馬祖．點亮20　馬管處20週年慶活動

新竹巨城年賺120億　3招做到

家樂福Uber Eats也能送！板橋店搶先上線

更多熱門

相關新聞

喜滿客11／30當天電影票88元！

喜滿客11／30當天電影票88元！

京華城即將在11／30走入歷史，在裡面與京華城同期開幕的喜滿客影城，也即將迎向最後一日，近期在官方粉絲團發布公告，表示將在11／30最後一天營業時，祭出「後會有期88再見」優惠，只要是喜滿客會員，居住在6個北市行政區居民，就能用88元買電影票，一人限買2張。

敦南誠品25年與千百種閱讀姿態

敦南誠品25年與千百種閱讀姿態

誠品敦南「深夜2點」是熱門時段

誠品敦南「深夜2點」是熱門時段

敦南誠品確定明年5月底熄燈

敦南誠品確定明年5月底熄燈

落日條款生效！30年高雄夜市今晚熄燈

落日條款生效！30年高雄夜市今晚熄燈

關鍵字：

京華城熄燈收攤

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

點簡訊連結　手機秒被盜刷9千元

結婚4年天天熱戀　辣妻竟與陌生男結婚

迪卡儂斥資8000萬　全台最大旗艦店落腳高雄

借超商廁所　她等10分鐘拿硬幣開門…裡頭場景曝光

流浪女討7元買飯　秒被路人擊斃

死亡車禍擋風玻璃驚見鬼臉　網：超毛的

千萬網美遭閨蜜背叛　起底小三辣照曝光

妹子躲門後「伸手取餐」　熊貓臉紅

完了我的雙11快遞！貨車燃燒「9噸包裹全爛」

吳佩慈認了辭退台灣技師！紀曉波欠250億帶全家搬走

李光洙拿青龍了！上台嚇到結巴

別再乘以7！狗狗人類年紀最新換算法

噴槍女童命案開庭　不明物體晃動！

子涵破壞行規遭「淫窟組織」封殺

熱騰騰2020年星座運勢來了

更多

最夯影音

更多
家遭祝融！無尾熊全身燒傷焦黑 她「英勇脫衣」急衝火場救援...

家遭祝融！無尾熊全身燒傷焦黑 她「英勇脫衣」急衝火場救援...
爸25年前親手拍「產子全紀錄」　見母親忍痛掙扎...她眼淚潰堤

爸25年前親手拍「產子全紀錄」　見母親忍痛掙扎...她眼淚潰堤

接受一邊一國黨提名不分區立委　陳水扁復出：要蔡總統同意才算數

接受一邊一國黨提名不分區立委　陳水扁復出：要蔡總統同意才算數

2個月大幼貓遭棄在暗巷原地哭叫 她心疼收編後驚呼：我養的是狗！

2個月大幼貓遭棄在暗巷原地哭叫 她心疼收編後驚呼：我養的是狗！

他開紅光遮臉自拍、用作答紙當傳情書 模仿8+9妹「分手廟會咖」網：太經典

他開紅光遮臉自拍、用作答紙當傳情書 模仿8+9妹「分手廟會咖」網：太經典

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面