影／落日條款生效！30年高雄「勞工夜市」今晚熄燈　民眾黨嗆無能

記者洪正達／高雄報導

高雄勞工（一德）夜市因落日條款到期，11日是最後一天營業，不少民眾把握時間逛夜市，許多人對這個「週一限定」的夜市感到不捨。對此，台灣民眾黨痛批藍綠無能，讓300多個攤商只能黯然退場。

▲勞工夜市因落日條款將在12日生效，11日營業日結束後將走入歷史。（圖／記者洪正達攝，下同）



民眾黨立委參選人敖博勝表示，勞工夜市吹熄燈號就能凸顯藍綠無能，先有民進黨7年前訂下了落日條款，後有藍營主政後，卻無法居中協調居民與攤商間的紛爭，只能另覓他處營業，痛批「夜市具有獨特的地域性，一德夜市一旦搬走後，就算取相同的名字也不會繼續存在」。

勞工夜市地處住宅區，已經在一德路上興盛近30年，不論藍綠主政都曾設法撫平攤商與居民間的裂痕，居民主張他們已忍受髒亂和噪音30年，希望市府能依法行政，還給居民原本的居住環境，副市長葉匡時為解決這個棘手的問題，甚至4日親自前往巡視，但居民與攤商2造間似乎無法達成共識，一德夜市的落日條款仍會在12日生效。

據了解，高雄市議會在7年前制定《高雄市攤販臨時集中場管理自治條例》，明確指出未經核准設置在道路上的既有攤商市場，須在7年內提出申設，最後期限就在11月12日，不過勞工夜市仍無法取得居民同意，被迫11日營業結束後熄燈，縱使管委會為了幫攤商爭取權益，已取得近30多份住戶同意書，目前都已將相關文件送交給經發局進行申請，希望能落日條款的箝制下爭取更多的生存空間。

▲民眾黨痛批「藍綠無能」，指出2政黨到最後都無法為居民與攤商做好溝通的橋樑。（圖／記者洪正達攝）