電影票只要88元！京華城喜滿客11／30收攤　1日限定大放送

▲京華城喜滿客電影院進入最後一天營業日，推電影票88元優惠。(圖／記者蔡惠如攝)

記者蔡惠如／綜合報導

京華城即將在11／30走入歷史，在裡面與京華城同期開幕的喜滿客影城，也即將迎向最後一日，近期在官方粉絲團發布公告，表示將在11／30最後一天營業時，祭出「後會有期88再見」優惠，只要是喜滿客會員，居住在6個北市行政區居民，就能用88元買電影票，一人限買2張。

京華城經歷18年的營運，終於要在11月底正式落幕，近期許多不捨民眾專程到店內回味，讓人潮漸漸增多，與京華城商場同期開幕的喜滿客影城，也將同在11／30收攤，為紀念最後一天到來，官方也發布消息表示，將針對喜滿客會員，推出北市松山、中山、內湖、大安、信義、南港6個行政區居民，可在當天以88元的優惠價觀看電影。

▲京華城喜滿客推88元優惠。（圖／翻攝喜滿客粉絲團）

喜滿客表示，11／30當天從上午9點半起，在京華影城現場排隊，該活動不包含網路訂票，可觀看的影片包括《阿達一族》、《傻傻愛你，傻傻愛我》、《陽光普照》、《催眠·裁決》、《決戰中途島》、《萬萬沒想到》、《神機有毛病》與《Hello World》共8部電影可選擇，不包含《冰雪奇緣2》。

許多網友也在官方紛絲團中留言表示不捨，「在這看的電影多到記不清，好感傷」、「捨不得啊～常常跟老公去那裡看說」、「看電影停車又方便，哎！不捨」、「要來去一趟懷念一下」，但也有汐止與新北市民眾表示「被排除在外很傷心」。

針對11／30最後營業日，京華城也舉辦回饋活動，當日上午11時在1F京華廣場入口，發放前300名入館消費者號碼牌，並於當天下午2時，在4F現場抽出30位幸運消費者，獎項包括1萬元商品券、5,000元商品券3名、3,000元商品券與1,000元商品券，免費有機會讓民眾「當日消費」。