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夜店男酒後當護花使者　車一開警察就來酒測超標女改口「跟他沒有很熟」

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▲▼男子攙扶女子從夜店走出來準備當護花使者，卻遭警方攔查，酒測超標。（圖／民眾提供）

▲酒駕男子遭警方攔查，配合下車卻百口莫辯。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

林姓男子與女性友人到夜店飲酒狂歡，凌晨4點以為警方不會臨檢，攙扶長髮熱褲女上車開車才離開，殊不知員警早已等候多時，上前攔阻。盡管女子哀求只是要將車停入停車格，但林男酒駕是事實，酒測濃度也高達0.55，要被帶回派出所時，女子竟改口「跟他沒有很熟」，讓警方傻眼。

第四警分局大墩派出所22日凌晨近4點左右，在南屯區的夜店附近執行酒駕取締勤務，發現林姓男子攙扶著一名黑色細肩帶上衣、短熱褲女子，從夜店門口出來。2人步行數公尺走到1輛車前，林男開車門等女子上車後，他再坐進駕駛座將車發動，方向盤一打將車開動後，員警隨即騎機車跟上，將車攔下。

▲▼男子攙扶女子從夜店走出來準備當護花使者，卻遭警方攔查，酒測超標。（圖／民眾提供）

▲員警尾隨該輛車，在停車場前準備上前攔查。（圖／民眾提供）

▲▼男子攙扶女子從夜店走出來準備當護花使者，卻遭警方攔查，酒測超標。（圖／民眾提供）

▲警方攔查該車，盤問車上2人。（圖／民眾提供）

「你酒駕喔！下車！」2人發現是警察，嚇得趕緊下車，只見女子現場求情說，只是想移車到停車格，而林姓男子則不發一語。警方對於林女哀求不予理會，告知「不要妨害執行公務」，現場進行酒測，發現林男酒測值高達0.55，已涉嫌公共危險罪。林男上警車，準備被帶回派出所時，女子竟改口稱「跟他沒有很熟」，林男警詢後，則遭依法送辦。

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