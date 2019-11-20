臉書推出迷因生產器「Whale」　發展更多新功能及服務

▲臉書旗下NPE團隊打造迷因生產器「Whale」。（圖／截自App Store）

記者王曉敏／綜合外電報導

對那些時刻瀏覽社群網路的人來說，對「迷因」（Meme）一詞肯定不陌生，臉書於上周悄悄發布了一款名為「Whale」的迷因生產應用程式，可用於編輯自己的照片或圖庫的照片加以編輯，並於Instagram或Messenger之類的社群媒體及即時通訊軟體上分享。目前該應用程式僅在加拿大的App Store上提供，未來是否會擴展至其他國家還未可知。

現代所謂的「迷因」係指一個有趣的或在網路上爆紅並被廣泛轉載的事務，其可能為一張圖片、一段影片或一句話一個動作等，如目前仍普遍流行於社群網站或年輕人對話的「黑人問號」，或最近開始在網上流傳的互動式迷因「幫這隻鴨子畫上身體展現你的藝術天份吧」。據科技網站The Verge報導，臉書NPE（新產品試驗，New Product Experimentation）團隊近日開發一款迷因產生器「Whale」，可用於編輯或製作迷因圖片。

隨著短影音應用程式抖音（TikTok）的蓬勃發展，臉書社群霸主的地位似乎開始受到威脅。抖音作為一個以影音為主的社群平台，近來相當受到年輕人歡迎。抖音在中國大陸以外市場推出的兩年半以來，已開始成為網路迷因的來源之一，並透過臉書、YouTube或推特等其他社群媒體加以傳播。鑒於此，臉書也開始開發一些新的功能及服務。

臉書正透過NPE團隊不斷嘗試新事物，除了「Whale」以外，NPE也開發了另外兩款名為AUX及Bump的應用程式，前者用於分享歌曲，後者則是匿名聊天交友。

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