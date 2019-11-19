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王董戰酒店豪撒現金包養3長腿妹　警揭假鈔真相...她們做白工全崩潰

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記者張君豪／台北報導

刑事局中部打擊犯罪中心19 日宣布破獲一起台商販售人民幣的離譜案件；台中市一名王姓男子因涉詐欺案遭通緝，卻仍自稱「王董」流連中部高級酒店包養酒店妹、動輒拿出大把人民幣炫富並四處兜售以低於匯率價格供人兌換謀利，但酒店妹和其他被害人渾然不知到手的居然是假鈔，警方獲報後展開監控收網，並在他身上搜出6萬多元人民幣偽鈔。

▲刑事局中打幹員在王董租屋處起獲大批人民幣偽鈔。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局中打幹員在王董租屋處起獲大批人民幣偽鈔。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局中打幹員在王董租屋處起獲大批人民幣偽鈔。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局中打幹員在王董租屋處起獲大批人民幣偽鈔。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局中部打擊犯罪中心指出，涉嫌販售假鈔營利的王姓男子（54歲）曾自稱台商身分在對岸很罩，像中部多家機械工廠假稱可以介紹對岸訂單、騙取訂金後逃逸因此遭法院通緝，跑路期間卻拿著詐騙廠商訂金到台中某酒店充闊當王董一擲千金，警方統計他一年約花數百萬元在酒店內，還前後包養3名以上的酒店長腿正妹。

火山孝子「王董」經常在酒店包廂內展示大疊人民幣，酒店妹看他出手動輒上萬元人民幣以為真的遇到億萬富商，但王董私下卻已低於匯率、以人民幣打兩折換台幣方式兜售假鈔。

被矇在鼓裡的酒店妹拿到王董打賞的人民幣欣喜不已打算去銀行兌換，還被王男以長輩身分教誨：「這是救命錢要好好存著別亂花！」酒店妹還傻傻認同，感激長輩眼光長遠替自己設想。

刑事局中打偵六大隊第六隊2019年5月接獲民眾報案，警方報警檢察官指揮並與台中市刑大、第四分局偵查隊共組專案小組，鎖定「王董」是詐欺通緝犯後不動聲色，直到6月下旬蒐證成熟才持搜索票逮捕王男，並在其租屋處搜出百元人民幣約619張。

第六隊隊長王嘉華19日受訪指出：人民幣雖非台灣通行法幣，但仍屬法定有價證券，兩人觸犯刑法第偽造有價證券罪可處1年以上7年以下有期徒刑；警方呼籲民眾辨識人民幣偽鈔方法：1.看一看：窗式安全線、人像及100字樣水印。2.轉一轉：變色油墨、隱藏字。3.摸一摸：盲人點、凹版及印刷圖紋，呼籲民眾不慎誤收偽鈔時，請盡速主動通報台灣銀行、或報警求助切勿刻意使用以免吃上官司。

▲刑事局中打幹員在王董租屋處起獲大批人民幣偽鈔。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局特別製圖表呼籲民眾分辨真假人民幣的方法。（圖／記者張君豪翻攝）

專案小組訊後先將王男入監執行，借提複訊後掌握提供假人民幣來源的何姓男子到案，何男落網後辯稱，因為積欠王姓男子債務，他才赴大陸找對岸地下匯兌業者購買大量人民幣偽鈔返台，交付給王男四處兜售兌換成台幣抵債，訊後同遭檢警依偽造有價證卷罪移送。

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