香港與陸簽署《CEPA》修訂協議　增金融法律等領域開放措施

▲香港特區財政司司長陳茂波（前排左）與大陸商務部副部長王炳南（前排右）簽署《修訂協議》。（圖／翻攝自《中新社》）

記者馬叔安／綜合報導

大陸商務部副部長王炳南21日與香港特區政府財政司司長陳茂波共同簽署《〈CEPA〉服務貿易協議》的修訂協議，提升大陸服務貿易對香港的開放水平，此次《修訂協議》將於2020年6月1日起實施，在金融、法律、建築及相關工程、檢測認證、電視、電影、旅遊等領域增加了開放措施。

根據《中新社》，這次《修訂協議》更新了在2016年6月實施的《服務貿易協議》下關於開放和便利服務貿易的承諾，王炳南表示，結合香港業界提出的開放訴求，在金融、法律、建築等多個領域取消或降低了對香港服務提供者的準入門檻，放寬對自然人流動、跨境交付等服務貿易模式的限制措施，擴大相關專業領域人才資格互認的範圍。

陳茂波表示，《修訂協議》給予香港業界比其他的外資更優惠的待遇，香港會用好「先行者」的優勢，香港特區政府也會進一步協助香港企業把握商機。

▲香港。（圖／CFP）

《修訂協議》就企業的設立取消或放寬股權比例、資本要求、業務範圍的限制；就香港專業人士提供服務放寬資質要求；以及就香港服務輸出大陸市場放寬數量和其他限制。在旅遊服務方面，優化由香港入境的外國旅遊團進入珠三角地區和汕頭市停留144小時免辦簽證政策、增加入境口岸、擴大停留區域。

根據《新華社》，《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》（Mainland and Hong Kong Closer Economic Partnership Arrangement，CEPA）於2003年6月簽署，之後兩地陸續簽署了10個CEPA補充協議、《關於內地在廣東與香港基本實現服務貿易自由化的協議》和《CEPA服務貿易協議》，促進兩地經濟深度融合。

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