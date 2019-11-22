深耕馬祖．點亮20　馬管處20週年慶活動

▲馬管處&南竿遊客中心外觀。

圖、文／連江縣政府提供

馬祖擁有特殊的戰地風貌與豐富的自然景觀，在歷經解除長達36年的戰地政務歲月後，於民國83年開放離島觀光，民國88年成為我國第6個國家級風景特定區，同年「交通部觀光局馬祖國家風景區管理處」成立迄今。走過風華歲月二十載，為慶祝馬祖開放觀光25週年及馬祖國家風景區管理處成立20週年，11月26日（星期二）上午8時將在南竿遊客中心，舉辦「深耕馬祖‧點亮20」處慶系列活動；當天並有日本山口縣美襧市「一般社團法人美禰市觀光協會」與「馬祖地質公園協會」締結簽約儀式，由日方代表致贈美襧市「市花」吉野櫻，藉此活動象徵兩地友誼締結，雙方在自然環境中相互交流學習，攜手為環境保護尋找合宜的方式並加以推廣運用，負起自然環境教育的責任，以期帶動觀光產業，並促進學術研究與交流。

馬管處於20週年處慶活動當天，也將舉行「馬祖地質公園展示館」揭牌儀式。馬祖擁有豐富的地質特色，為增進民眾對馬祖地質公園的了解，並推廣地質教育相關資訊；館內並設有多部活潑趣味的互動式導覽機台，民眾可藉此增進對馬祖地質公園的知識，發現馬祖多樣的觀光資源。另外還邀請國際級的專家學者教授舉行講座和工作坊，於11月26日下午的「馬祖地質公園國際講座」，27日的「地景保育工作坊」，針對「地質公園」的發展與推動、自然生態之經營管理及永續發展等議題進行研討。

▲馬祖特殊地質自然景觀。

▲馬祖海岸美景此生必遊。

於台灣展出時深受好評的「Matsu 2.0 戰地變勝境」展覽，目前已回到馬祖，在馬祖南竿遊客中心2樓展出至12月1日止。展區分為「戰地前線、生態地質、聚落建築、宗教文化及閃耀的日子」五大主題區，呈現馬祖國家風景區管理處20年來推動各項馬祖觀光產業成果，藉由靜態展示，民眾彷彿穿越時空，了解馬祖如何由軍管戰地轉型為休閒生態旅遊勝地，每一步都是管理處與在地鄉親共同努力的成果。

馬祖國家風景區管理處長期致力推動馬祖觀光旅遊，讓觀光不僅僅只是旅遊，更是一種體驗、一種感動。與馬祖鄉親攜手努力20年，邁向新里程的馬管處將以地質公園四大核心價值「地景保育」、「地景旅遊」、「環境教育」與「社區參與」，持續推動發展「馬祖地質公園」，廣邀社區成員共同參與了解地質公園理念，逐步落實自然地景保育，規劃深度之生態旅遊路線，整合馬祖在地品牌之管理，發展馬祖觀光新魅力，並永續經營珍貴且豐富的自然資源。