讓手機用戶快轉看影片　Netflix遭轟：對藝術的謀殺

▲Netflix服務範圍超過130個國家。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者楊庭蒝／綜合報導

影片串流公司Netflix正在測試一項功能，讓影片可以用1.25倍、1.5倍或其他倍速撥放，滿足那些想要「跳著看」影片，還是想在有限時間內看多一點影片內容的用戶。有影片製作人、導演、演員表示，這樣會讓觀眾覺得影片的氛圍、節奏、台詞情感根本不重要，這是一種對藝術的謀殺。

Netflix的這個決定，電影《蟻人》的導演派頓.瑞德（Peyton Reed）表示，這是一個糟糕的主意，我和我認識的每個導演都會反對。《超人特攻隊》與《鐵巨人》的導演布萊德.博德（Brad Bird）也表示，為什麼要一方面支持和資助電影事業的發展，另一方面又要破壞電影的呈現？

Netflix新推出的這個功能，目前只在部分Android手機上測試，而非所有支援Netflix的平台。Netflix的發言人表示，我們一直在嘗試新方法來幫助會員使用Netflix，它目前還處於測試階段，不一定會成為Netflix上的永久功能。

▼賈靜雯、王柏傑、范曉萱《罪夢者》。（圖／Netflix提供）

Netflix在1997年8月29日成立，總部位於加利福尼亞州洛斯蓋圖，1999年開始推出訂閱制的服務，同時在美國推出DVD出租服務，2009年已提供超過10萬部電影DVD，訂閱者數超過1000萬人，2016年正式進軍台灣。進軍台灣將滿4周年的前夕，也將推出第一部華語原創影集《罪夢者》，集結張孝全、賈靜雯、范曉萱和王柏傑等知名演員，故事取自真實社會案件，主旨在探討死刑議題和亞洲社會的現實與矛盾。