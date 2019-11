【英語多益通】迪士尼加入影音串流平台戰局！來學「訂閱」的英文怎麼說

▲ 《冰雪奇緣2》劇照。(圖/迪士尼影業提供)

文/徐碧霞Valerie

相信大家對Netflix的影片串流服務(video streaming services)平台都不陌生,隨著有線電視「剪線潮」(cord-cutting)持續加溫,不只Netflix,包括Apple TV+、Amazon Prime Video等平台間的訂閱大戰早已開打。11月12日迪士尼影業集團的Disney+(發音為Disney plus)挾旗下迪士尼系列、國家地理頻道、星際大戰、皮克斯等炙手可熱的強大IP在北美洲登場,上線短短一天用戶衝破千萬,明年HBO Box也即將上線,宣告影音串流平台將進入戰國時代。在這股浪潮中,也讓我們學學相關的英文用詞和多益考題。

認識streaming platform串流平台

首先,串流平台可用(live) streaming platform。platform 這個詞可指一般車站的月台,也可用來指線上購物,遊戲,影音等平台。而串流是個相對較新的詞語,stream這個字最常用的意思除了「溪流」之外,就是「串流」。

Despite increasing competition from rivals such as HBO and Amazon, Netflix is still the largest streaming platform.

(儘管競爭對手增加如HBO、Amazon、Netflix仍是最大的串流平台。)

這裡 stream是以動名詞的形式和platform這個名詞結合成為複合名詞,其他常見的搭配組合尚有 streaming services、streaming media。stream 也可以做動詞使用,可解釋為「線上觀看」。

Disney Plus allows subscribers to stream videos to multiple devices.

(Disney Plus 讓訂閱者可在不同的裝置上線上觀看。)

rival (n)「敵手」也是一個高頻單字,和 competitor (n) 「競爭者」類似,這個字同時也可以當動詞使用,而敵對競爭的狀態就是 rivalry (n)。

Can Apple TV really rival Netflix?

(Apple TV 真的能跟Netflix競爭嗎?)

另個由rival衍生的常見字為unrivaled,從字首的「un-」有「不」的意思,即可猜到這個字的應該是「沒有對手的;無與倫比的」。

National Palace Museum has an unrivaled collection of Chinese paintings and calligraphy.

(故宮博物院有無與倫比的中國書畫的收藏。)

device (n) 裝置,常見的搭配詞組合是portable devices(可攜式裝置)、mobile devices(行動裝置)。要注意的是device和devise拼字發音類似,但是devise (v)是「發明;策劃」的意思。

Several rebels devised a plan to sabotage the bridge connecting two cities.

(某些叛亂份子策劃了一個破壞連結兩個城市的橋的計畫。)

「訂閱」相關英文

雖然Disney Plus在第一天上市就湧入1000萬的訂閱者,然而訂閱者或許只是先試用,還未成為真正的付費使用者。許多影音平台如Apple TV,甚至線上新聞報章雜誌皆提供不同時間或期數的免費試用 ,這裡免費試用通常用free trial而不是sample。sample可以用來指「試用品」或「樣品」,而trial也是廠商所提供測試的試用,因此「試用期」就是trial period.

The company offers a 30-day trial membership.

(公司提供30天的試用會員。)

訂閱任何報章,雜誌甚至YouTube頻道皆可以subscribe to(動詞),名詞是subscription「訂閱」,subscriber是「訂閱者」,而續訂則可用renew (v)來表達。通常在訂閱截止前,消費者若不願續訂,則可通知廠商,若沒通知,訂閱會自動續約。

If we don’t receive your response by 12/31, your subscription will be automatically renewed for one more year.

(如果我們沒有在12/31前收到你的回覆,我們將自動續訂一年。)

除了subscribe之外,常用的類似意思的表達方式尚有sign up for (v)「登記」、register (v)「註冊」。

Disney announced that it hit more than 10 million signups on the first day.

(Disney 宣布第一天即有超過一千萬個訂閱。)

這裡signup做為名詞使用,我們常用的「登記表」也可用signup sheet,「註冊/登記會員」也就是registered members。

Disney Plus來勢洶洶,除了戲院賣座影片(theatrical blockbusters)的亮點外,它的基本訂閱月費比Netflix低了2美元左右,也勢在搶佔影片串流的大餅。 這裡月費可用monthly rate來表達。 rate 這個字有三種最常用的意思:

(1) 「費用」,如飯店的房價room rate。

(2) 「比率」如銀行利率interest rate。

(3) 「速度」如speech rate。除了rate之外,也可用cost或 fee來代換。

The monthly rate for Disney Plus is $6.99. However, with an extra $6, you can get a bundled package including Hulu and ESPN.

(Disney Plus 的月費是$6.99,然而只要多付6美元就有包含ESPN和Lulu兩個平台的套裝優惠。)

這裡的綁約或套裝優惠可以用bundle (v, n)這個詞。

Disney Plus目前尚未發佈台灣的上市時間,然而更多影音串流服務宣布即將在2020加入戰場,如NBC 的peacock,搶攻消費者荷包,對消費者而言,選擇也越來越多元了。

【多益模擬試題】

1. A notice was sent out last week regarding the ___________of your subscription.

(A) renew

(B) renewal

(C) renown

(D) recalled

2. The mural by the famous French artist _____ unrivaled.

(A) has

(B) being

(C) was being

(D) is

解析:

1. 正解為(B)。本題是單字的詞性,字義和文法的混合題,空格應選擇名詞,而renewal是「續訂」的名詞而非形容詞。 因此(B)才是正確答案,而(C)是「有名的」。 本句的句意為「我們於上周寄出你的續約通知。」

2. 正解為(D)。本題是文法題,空格應選擇動詞,而unrivaled形容詞並不是動詞的分詞,因此不可加助動詞has, 也不能用被動語態(C)。 在此(D) is才是正確答案,本句的句意為「那位著名的法國藝術家的壁畫是無可匹敵的。」

