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獨家／台劇行銷國際　Netflix海外版《罪夢者》配音過程大揭密

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▲▼Netflix外語配過程揭秘。（圖／Netflix提供）

▲Netflix華語原創影集《罪夢者》外語配音過程揭秘。（圖／Netflix提供）

記者邱倢芯／台北報導

Netflix首部華語原創影集《罪夢者》已在10/31上線，而Netflix為了讓世界各地觀眾也能接觸台灣戲劇，因此此次也將《罪夢者》翻譯成英文與泰文，並找來了美國和泰國的華裔配音員替劇中角色進行本地化的配音，好讓《罪夢者》的原創內容帶給全球觀眾。而《ETtoday新聞雲》記者這次也獨家取得了《罪夢者》內部配音的過程，並讓大家了解配音如何讓不同國籍的觀眾對同一個故事有共鳴性。

重新配音不僅是翻譯台詞　更要深度了解每一句話的意義
Netflix創意配音主管Joshua Jacobson認為，一部外來電影或戲劇要能讓本地觀眾產生共鳴，最重要的就是翻譯的準確性，更確切地來說，一個「單詞」都不能放過，在重新配音的過程當中，讓配音員能夠確切地了解、消化每一句台詞確切的意思後，那麼在本地語音的呈現上就會更加地豐富且流暢。

▼Netflix創意配音主管Joshua Jacobson。（圖／Netflix提供）

▲▼Netflix外語配過程揭秘。（圖／Netflix提供）

且除了完整的台詞之外，Netflix也會讓配音員了解上下文的連貫性、角色戲中的場景，以及每個角色的所富有的情感；而這些要素都在英文版的《罪夢者》都顯示有效且有價值的方法，因此在泰文配音的版本中，Netflix也會依照這樣的模式替《罪夢者》配音。

不過，語言與語言之間仍會有些許的落差，難免有時會詞不達意，對此Jacobson表示，為了在英文版的《罪夢者》中完整呈現故事情感，Netflix配音團隊還尋求熟識台語的同事提供反饋。

Jacobson進一步補充，團隊之所以會做那麼多調整，而並非僅是將《罪夢者》的每一句台詞翻譯、直接配音，原因在於團隊不想要失去每一句台詞的重點，這將有可能變成「改編」原台詞，而「創意配音」要做的是「創意」而非直接改編原有的台詞。

配音不講求速成、低成本
另一方面，對於台灣的觀眾來說，一定有看過一些外來戲劇（如韓劇）有經過中文化的配音，但有時候這一類配音會產生「聲音是聲音」、「畫面是畫面」的突兀感；這也不免讓人好奇，當《罪夢者》在行銷國際時，是否有可能也會產生如此的情況？

對此，Jacobson認為，通常在一部語言本地化的戲劇中，會出現如此的情況，那麼就是配音團隊往往是以「速成」、「便宜」的方式完成，這就是讓人覺得配音品質不佳的最大原因。

▼Netflix配音團隊不會將每個配音版本視為「附加產品」，而是把每一個配音版本當作獨立的產品來看待。（圖／Netflix提供）

▲▼Netflix外語配過程揭秘。（圖／Netflix提供）

Netflix不會將每個配音版本視為「附加產品」，而是把每一個配音版本當作獨立的產品來看待，這也是為什麼每一個配音版本都會額外搭配一個專家與後期製作與配音工作室緊密合作；他們將協助團隊制定時間表，好讓創意團隊了解該如何好好地調配工作時間。

除此之外，專家也會替團隊找來適合每一個角色的配音員，實際的配音員選角過程，看起來就像是要拍攝全新的節目、電影一樣謹慎，且需要審慎的思考。

Jacobson表示，在配音的過程當中，團隊也會適時地加入一些混音，例如這個角色是站在擁擠的地鐵中還是在空蕩蕩的圓形劇場中，在不同的場景中角色的背景音都將會不同，適時地加入跟背景相襯的混音，最終呈現的效果，聽起來就不會像是在錄音室錄下的配音而已。

▼在配音的過程中，Netflix配音團隊會根據劇中不同場景混入一些相襯的背景聲。（圖／Netflix提供）

▲▼Netflix外語配過程揭秘。（圖／Netflix提供）

為了視障加入口述影像
而在《罪夢者》的配音過程中，Netflix也不忘為視障朋友提供「口述影像（Audio Description）」的服務。

Jacobson說明，Netflix早在2015年推出《夜魔俠》影集時，就加入了這項功能；事實上，Netflix一直希望可以增加不同的語言支援數量，目前在Netflix上就已經支援多達36種的語言，但是對於團隊來說，「包容性」至關重要，也因此才會嘗試著提供這項功能。

據了解，「口述影像」是視障觀眾無法接收的影像訊息轉換成言語時，也能讓他們能完整的聽到劇中畫面轉場和情境背景。配音團隊會在確保不影響劇情、台詞的情況下加入一些聲音的描述。

由此可看出，Netflix在語言選擇的豐富度、包容性上做了許多努力，台灣觀眾在觀看《罪夢者》時，也不妨可以試試看選擇他國語言，或是口述影像功能，來體會一下Netflix在他國配音上下了哪些不一樣的功夫。

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