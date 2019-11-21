快訊／歡樂無法黨來不及了！無緣2020大選　「大結局」惹哭網友

▲歡樂無法黨來不及通過成為法人，無緣2020大選。（圖／歡樂無法黨）

記者柯沛辰／台北報導

網紅「呱吉」、台北市議員邱威傑與志祺七七、視網膜日前籌組歡樂無法黨，不僅舉辦創黨大會，選出黨主席，還推出不分區名單，引發熱烈討論。如今登記日截止，歡樂無法黨還未正式通過成為政黨法人，無緣參與這次2020大選，因此稍早發布告別影片，讓許多網友備感不捨。

22:00更新：文末新增告別影片

歡樂無法黨的的聊天機器人21日顯示「感謝鍵盤黨員的支持，很可惜我們在2020大選登記截止日這天，政黨還未正式通過成為法人，因此與本屆大選錯身而過。但就算沒有歡樂無法黨，還是希望大家抱持著歡樂的心在投票日當天實踐你的公民權，跟我們一起守護能夠各種歡樂的自由！ 」

▲聊天機器人21日遺憾向網友告知消息。（圖／歡樂無法黨）

創黨人之一YouTuber志祺七七21日發布影片，內容談到幾人初衷是想讓社會大眾知道，「在台灣這塊土地上，大家都有權為了自己認同的主張而聚在一起」，而他們也始終相信，政治最重要的意義就是「守住每一個人的歡樂」。

邱威傑、視網膜在影片中呼籲，為了要達到並守住真正的歡樂，想請大家一起去做一些乍看之下沒有很歡樂的事情；例如投票日當天抽出一些時間，為了你在乎的理念排隊投票，或是當其他人的權利受到侵害時，鼓起勇氣替他們說話。

▲YouTuber志祺七七、「視網膜」陳子見、「呱吉」台北市議員邱威傑。（圖／記者李毓康攝）

志祺七七透露，成立歡樂無法黨的這些日子，收到不少熱烈的支持，但相對地，也受到很多質疑，「這個計畫總算也告一段落了，接下來頻道（圖文不符）也會回到原本的樣子，跟大家聊聊各式各樣的時事議題，在歡樂之前，我們總是需要面對很多不歡樂的事。」

歡樂無法黨在臉書貼文中預告，呱吉21日晚間10點將直播，與志祺七七一起分享創黨過程的感想跟心路歷程。