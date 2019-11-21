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交警主動出擊 水萍塭公園交安宣導加強化行人安全

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▲台南市警交通警察大隊，為宣導行人正確交通觀念，特派員前往台南市南區夏林路水萍塭公園，針對年長者易據集地點，進行交通安全宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警交通警察大隊，為宣導行人正確交通觀念，特派員前往台南市南區夏林路水萍塭公園，針對年長者易據集地點，進行交通安全宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警交通警察大隊，為宣導行人正確交通觀念，特派員前往台南市南區夏林路水萍塭公園，針對年長者易據集地點，進行交通安全宣導，並贈送購買宣導品LED手環帶，提醒年長者於清晨或黃昏夜間出門時，除應穿著鮮明衣服閃亮亮外，且應有正確橫越馬路的方式。

▲台南市警交通警察大隊，為宣導行人正確交通觀念，特派員前往台南市南區夏林路水萍塭公園，針對年長者易據集地點，進行交通安全宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

統計台南市截至2019年10月A1類死亡案141人，分析事故態樣類型，其中行人事故12人，占整體件數9％，行人肇事以夜間視線不佳最為嚴重，10月份發生行人死亡事故3件，時段為18-23時，肇因包含行人跨越雙黃線欲過馬路，卻遭機車騎士，因未注意車前狀況撞及，經送醫急救後不治死亡，令家屬悲痛萬分，用路人應多注意年長者，行動較為緩慢，多一分禮讓，則少一件事故。

市警局各分局針對轄區發生行人死亡交通事故，為讓里民即時瞭解里內交通狀況，均立即派員前往里內「放送頭（台語）」進行廣播，讓不同年齡層里民知悉肇因而有所警惕，並從中得知如何防範的方法，達到降低發生事故的效果。

▲台南市警交通警察大隊，為宣導行人正確交通觀念，特派員前往台南市南區夏林路水萍塭公園，針對年長者易據集地點，進行交通安全宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

交警大隊指出，行人更應有正確橫越馬路的方式，即「停、看、轉、揮、動」。「停」停人行道不強行；「看」看看號誌小綠人；「轉」轉左轉右等車停；「揮」揮手微笑表謝意；「動」動身起步快步走。

台南市警局呼籲所有行人，切勿因貪圖一時的方便而任意「橫越馬路」，並提醒家中長輩，在清晨或夜間出門時，應穿著鮮明衣服，或攜帶手電筒，讓駕駛人容易看到。另外警局也請所有市民們協助年長者穿越道路，關心年長者「行」的安全。

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