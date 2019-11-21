我彰化我驕傲！　三鐵冠軍艾登彰化行　登挪威電視新聞

記者唐詠絮／彰化報導

三鐵冠軍挪威選手艾登，日前在彰化縣政府的力邀下為田中馬拉松領跑，受到民眾的熱烈歡迎，這則「伊登在台灣彰化的新聞」，獲得母國挪威的新聞台報導，近日被網友下載，雖然挪威語新聞聽不懂也無妨，「我彰化我驕傲」網友也樂得在群組內分享，就連議員賴清美也說，真是不錯的行銷。

▲艾登到順澤宮，受到鄉親熱情歡迎。（圖／記者鄧木卿攝）

▲艾登參加馬拉松領跑。（圖／記者唐詠絮攝）

新聞無國界，艾登頭戴埔鹽順澤宮進香帽，一舉拿下三鐵冠軍，讓這頂帽子與彰化躍上國際舞台，艾登也允諾後年再到彰化，還用簡單的中文「我愛大家，加油」，讓彰化縣民欣喜若狂。

如今挪威電視台播出當時在彰化的畫面，首先是伊登踏上台灣受訪的畫面，伊登說能來到台灣真是太棒了，接著畫面轉到埔鹽鄉順澤宮，受到民眾的簇擁，並且與超大冠軍神帽合照簽名，畫面穿插艾登返國後接受新聞台的採訪，接著為田中馬拉松鳴槍起跑，也到彰化鹿港等地，體會在地濃濃的文化民俗風情。

▲艾登體驗傳統早餐高麗菜飯。（圖／記者唐詠絮攝）

網友說，雖然挪威語新聞聽不懂，從畫面上可以強烈的感受到艾登對台灣的喜愛，「我彰化我驕傲」，因為一頂帽子與國際接軌，更謝謝縣府的安排，才能讓艾登踏上彰化有了這一段奇幻旅程。

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