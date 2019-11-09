埔鹽千人英雄式熱情迎接　艾登許願：東京奧運奪冠再回來順澤宮

記者鄧木卿／彰化報導

因為一頂順澤宮帽子意外和彰化縣結緣的挪威3鐵選手艾登，9日下午第一次到埔鹽鄉順澤宮，受到上千名鄉親英雄式歡迎，把寺廟周邊擠得水洩不通，艾登說，當初在日本撿到這頂帽子時，只是想要和別的選手有所不同，結果卻為他帶來好運，他這次來許願，希望能在明年東京奧運再拿到金牌，他會再回來還願。

▲王惠美在廟前迎接艾登。（圖／記者鄧木卿攝）

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▲上千名鄉親熱情歡迎艾登。（圖／記者鄧木卿攝）

艾登今年9月參加法國3項鐵人比賽得到金牌，當時頭上戴的就是埔鹽鄉順澤宮的帽子，照片一經刊登後，消息傳回台灣彰化，意外讓順澤宮爆紅，連藍綠總統參選人都來參拜沾光，希望也能為自己選情帶來好運。

▲艾登揮手向鄉親致意。（圖／記者鄧木卿攝）

艾登下午4點到順澤宮，鄉親們在中午過後即陸續湧進宮廟，把宮廟四周擠得水洩不通，縣長王惠美、埔鹽鄉長許文萍、順澤宮主委魏信顧、縣議員陳玉姬等人早就在廟埕等候，埔心國中和埔鹽國中體育班學生在艾登到達時，揮帽高喊「艾登好」、「艾登、冠軍」，現場鑼鼓喧天，廟方以舞獅迎接，艾登看得非常開心，也依習俗贈送紅包。

▲艾登在特製的帽子上簽名。（圖／記者鄧木卿攝）

艾登說，他無意間在日本撿到這頂帽子，不知帽子上的字是什麼意思，問了日本友人，友人也說，只知道是漢字，不知意義，而他戴這頂帽子參賽，當時單純是想跟其他選手有所區別，並且希望能帶來好運。

▲艾登和體育班學生合影。（圖／記者鄧木卿攝）

被問到第一次來順澤宮有何感想？艾登說，看到這麼多人，是個很特殊體驗，他非常開心來參加廟方的歡迎典禮，他這次來順澤宮會許願，希望明年的東京奧運能夠在拿下金牌，如果如願奪冠，他會再回來還願。

▲王惠美贈送「神助結誼」中堂。（圖／記者鄧木卿攝）

艾登在廟前發表簡短聲明後隨即入廟，或許是宗教因素，全程沒有拿香，而是鞠躬表達對神明的敬意。

▲許文萍贈送一條特製金項鍊。（圖／記者鄧木卿攝）

鄉親們也表達高度熱情，王惠美贈送「神助結誼」的中堂、許文萍送一條專屬的金牌項鍊、魏信顧則是送一隻玻璃造型的鹿藝品，希望艾登「一路領先」。