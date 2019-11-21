7年跑遍全台680間學校！紙風車反毒戲劇工程堅持「救一個是一個」

▲紙風車劇團「青少年反毒戲劇工程」堅持一做就是7年。（圖／紙風車劇團提供）

記者林育綾／綜合報導

紙風車劇團「青少年反毒戲劇工程」堅持一做就是7年，713場演出、680間學校，完成全台72%的完成率，但他們說「反毒推廣的速度仍太慢」。根據資料顯示，平均每位戒毒者的矯正成本超過500萬，劇團期許透過戲劇的力量，為青少年築起反毒的防火牆，「救得了一個，就救一個。」

「紙風車青少年反毒戲劇工程」自2012年起跑，教育部隨即擔任指導單位，一同進入校園宣傳反毒理念，並從隔年起開始補助經費。桃園市政府更發揮創意，以補助結合企業與學校資源促成29場演出，讓桃園的國中生都有機會欣賞反毒劇，91%的完成率，更是反毒工程直轄市的第一名。

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▲「紙風車青少年反毒戲劇工程」自2012年起跑，教育部隨即擔任指導單位，並從隔年起開始補助經費。（圖／紙風車劇團提供）

紙風車提到，7年來的堅持受到各界相挺，讓「青少年反毒戲劇工程」能持續走下去，除了許多企業，還有其中一名姜媽媽，因孩子吸毒而過世，此後每月定期捐款5000元，如今仍在奮戰。

此外吳念真導演獲得第37屆「行政院文化獎」時，更將獎金50萬元捐給紙風車反毒工程。監察委員王美玉小姐也以個人名義持續小額捐款，另有住在高雄的柯小姐，義助高雄地區反毒劇演出，從2015年起開始已贊助超過50場演出。

▲堅持7年來共713場演出、680間學校，完成全台72%的完成率。（圖／紙風車劇團提供）

不只戲劇，漫畫家韋宗成及哈亞西也以行動支持，完成反毒漫畫《少年浮士德》免費線上觀看。紙風車也與插畫家H.H先生合作，讓當紅網紅「美美」成為反毒代言人，並以「拒毒8招」插畫，呼籲青少年別碰毒品。

紙風車表示，反毒戲劇工程「拯救浮士德計畫」不只在劇場努力，也不斷的更新劇情、只為能吸引年輕人的目光，期望下一代能永遠遠離毒品。

紙風車更引用一個寓言來形容對反毒工程的堅持，故事中一位神父在海邊看到成千上萬的海星被海浪沖到沙灘上，他就將海星一一撿起丟回海中，路人看到就笑神父「海星這麼多，你把它們丟回海中，它還是會被沖上來！」而神父說「救得了一個，就救一個。」

▲劇團期許透過戲劇的力量，為青少年築起反毒的防火牆，「救得了一個，就救一個。」（圖／紙風車劇團提供）