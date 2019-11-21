LIVE／邱毅領軍新黨不分區被提名人　10點召開記者會公佈完整名單

記者林銘翰／台北報導

繼時代力量、民進黨、國民黨、台灣民眾黨等政黨公布不分區立委名單後，新黨21日上午10點將於中央黨部召開記者會，黨主席郁慕明將帶領由前立委邱毅領軍的新黨2020不分區立委被提名人召開記者會，正式社會大眾介紹新黨此次參與不分區立委選舉的訴求、特色及人選，《ETtoday新聞雲》全程直播。

▲新黨黨主席郁慕明。（圖／記者黃克翔攝）



新黨不分區名單原預計20日對外公布，甫退出國民黨不分區的邱毅，可望列入新黨不分區名單的第一名，外傳新黨發言人王炳忠、新黨文宣委員會副主委林明正、新黨新媒體工作群召集人蘇恆等青年軍都將進入名單中。王炳忠20日受訪時表示，針對不分區名單新黨尚在討論當中，預計21日上午舉行記者會公布。

邱毅日前退出國民黨不分區後，隨即發出「自動退出不分區」聲明，並稱「我將在其它戰場，繼續痛打邪惡污穢的勢力」，也持續堅持我人生的信念，用我信仰的方法去愛台灣。據了解，邱毅可望納入新黨不分區名單中的第一名，王炳忠、林明正、蘇恆等新黨青年軍，也將進入名單中。

新黨20日晚間正式發出採訪通知，表示21日上午10點將由郁慕明帶領由邱毅領軍的新黨不分區立委被提名人召開記者會，向社會大眾介紹新黨此次參與不分區立委選舉的訴求、特色及人選，並於記者會後前往中選會正式登記。

王炳忠日前受訪時曾表示，由於國民黨這次的不分區名單，不太能讓支持者滿意，新黨的這份名單可以成為藍營支持者不滿的出口；因此期望這次在政黨票的獲得上，能以5%為標準，目標衝到8%以上。

▲前立委邱毅。（圖／記者季相儒攝）



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