鄭朝明FB發表參選聲明　投入屏東縣二選區立委選戰

▲鄭朝明臉書發表聲明，投入屏東縣第二選區立委選舉。（圖／取自鄭朝明臉書，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東第2選區立委選舉，莊瑞雄被列入民進黨不分區安全名單後，改由立委蘇震清上陣；在民進黨立委黨內初選時，與莊瑞雄對上的前立委鄭朝明不滿莊「未經民主程序」，逕自轉換跑道，20日在臉書發表「參選宣言」，決定以創黨黨員的身份投入屏南區立委選戰，為民意發聲、為蔡總統、蘇院長爭公道、為捍衛民進黨的價值而戰。

▲▼鄭朝明、跑基層。

鄭朝明表示，民主進步黨1986年創黨至今33年，因為有黨外前輩、創黨先進前仆後繼的奉獻犠牲，台灣的政黨民主才能走到今天。依然記得33年前的9月28日，在圓山飯店的場景，當『民主、進步』四個字正式成為黨名的那一刻，內心的激動與感動宛如昨日。

他深受屏東鄉親的栽培，擔任過12年的立法委員，也歷經民主的考驗，「2008年雖然無法連任立委，但是我欣然接受選民的決定，不曾埋怨，因為這就是我信仰的民主制度。但是我也不曾離開過，這10年來，我在基層傾聽、學習，更為民進黨札根努力，因為我依然相信『清廉、勤政、愛鄉土』的核心價值。」

鄭朝明說，今年4月，他參與民進黨第二選區的立委初選不幸落敗，雖然過程之中仍有民調瑕疵，依然選擇接受、呼籲團結。豈料，在距離大選不到60天的時刻，未經過民主程序、也不尊重基層民意，已提名的民進黨立委參選人莊瑞雄先生，逕自轉換跑道成為不分區立委安全名單之內，這無疑是將地方民意棄如鄙屐，也是踐踏民進黨初選制度。更有甚者，以黑箱作業，將有爭議的人直接轉介至屏南參選。基層對於『落跑立委』罵聲不斷，『私相授受』的暗盤交易形象也嚴重影響民進黨、蔡英文總統選情。

他強調，職位不應該是家族分贓的工具，民意更不能成為政客操控的玩具；從某女士的退黨參選聲明，到某人公然對黨主席卓榮泰威脅不惜退黨參選，再到某院長也當面對蔡英文總統、蘇貞昌以退黨作為脅迫。顯然，對於某家而言，家族利益置於民進黨之上，為了職位的奪取更無視國家穩定的重要。

鄭朝明說，民進黨這塊招牌、民進黨黨證只是政治牟利的工具，也是家族利益的武器。「是可忍，孰不可忍。蔡英文總統、蘇貞昌院長的領導不應該受威脅，民進黨的創黨價值更不容踐踏」，因此，決定以創黨黨員的身份投入屏南區立委選戰，為民意發聲、為蔡總統、蘇院長爭公道、為捍衛民進黨的價值而戰。