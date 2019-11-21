　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

鄭朝明FB發表參選聲明　投入屏東縣二選區立委選戰

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲鄭朝明臉書 。（圖／記者陳崑福攝）

▲鄭朝明臉書發表聲明，投入屏東縣第二選區立委選舉。（圖／取自鄭朝明臉書，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東第2選區立委選舉，莊瑞雄被列入民進黨不分區安全名單後，改由立委蘇震清上陣；在民進黨立委黨內初選時，與莊瑞雄對上的前立委鄭朝明不滿莊「未經民主程序」，逕自轉換跑道，20日在臉書發表「參選宣言」，決定以創黨黨員的身份投入屏南區立委選戰，為民意發聲、為蔡總統、蘇院長爭公道、為捍衛民進黨的價值而戰。

▲鄭朝明臉書發表聲明，投入屏東縣第二選區立委選舉。（圖／取自鄭朝明臉書）

▲▼鄭朝明、跑基層。

▲鄭朝明臉書發表聲明，投入屏東縣第二選區立委選舉。（圖／取自鄭朝明臉書）

鄭朝明表示，民主進步黨1986年創黨至今33年，因為有黨外前輩、創黨先進前仆後繼的奉獻犠牲，台灣的政黨民主才能走到今天。依然記得33年前的9月28日，在圓山飯店的場景，當『民主、進步』四個字正式成為黨名的那一刻，內心的激動與感動宛如昨日。

他深受屏東鄉親的栽培，擔任過12年的立法委員，也歷經民主的考驗，「2008年雖然無法連任立委，但是我欣然接受選民的決定，不曾埋怨，因為這就是我信仰的民主制度。但是我也不曾離開過，這10年來，我在基層傾聽、學習，更為民進黨札根努力，因為我依然相信『清廉、勤政、愛鄉土』的核心價值。」

鄭朝明說，今年4月，他參與民進黨第二選區的立委初選不幸落敗，雖然過程之中仍有民調瑕疵，依然選擇接受、呼籲團結。豈料，在距離大選不到60天的時刻，未經過民主程序、也不尊重基層民意，已提名的民進黨立委參選人莊瑞雄先生，逕自轉換跑道成為不分區立委安全名單之內，這無疑是將地方民意棄如鄙屐，也是踐踏民進黨初選制度。更有甚者，以黑箱作業，將有爭議的人直接轉介至屏南參選。基層對於『落跑立委』罵聲不斷，『私相授受』的暗盤交易形象也嚴重影響民進黨、蔡英文總統選情。

他強調，職位不應該是家族分贓的工具，民意更不能成為政客操控的玩具；從某女士的退黨參選聲明，到某人公然對黨主席卓榮泰威脅不惜退黨參選，再到某院長也當面對蔡英文總統、蘇貞昌以退黨作為脅迫。顯然，對於某家而言，家族利益置於民進黨之上，為了職位的奪取更無視國家穩定的重要。

鄭朝明說，民進黨這塊招牌、民進黨黨證只是政治牟利的工具，也是家族利益的武器。「是可忍，孰不可忍。蔡英文總統、蘇貞昌院長的領導不應該受威脅，民進黨的創黨價值更不容踐踏」，因此，決定以創黨黨員的身份投入屏南區立委選戰，為民意發聲、為蔡總統、蘇院長爭公道、為捍衛民進黨的價值而戰。

ET快訊
鳳凰颱風「拐彎衝台」！預測路徑出爐　吳德榮曝侵台機率
16歲高中妹討抱抱！被男友載走撞上UberEats外送員
Her超任性下殺38折！從保養品到生活用品快來買好買滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南華建景系樹攀體驗歡慶20周年　登高望遠學習尊重大自然

參選2020桃園立委　萬美玲強調教育不能亂、建設不能慢

鄭朝明FB發表參選聲明　投入屏東縣二選區立委選戰

暗夜開車一半石門路邊拋錨　金山暖警用愛心送電解危

農糧署推「榮町豆奶紅茶」　豆花妹蔡黃汝任推廣大使

2020桃園立委大選　小黨參選熱力爭政黨票

濕冷黑夜孤站公車站前...老翁延誤沒搭上車　金山警暖心護送返家

台灣高鐵攜手國際珍古德協會　探索美好台灣環境教育成果展

跨國美妝公司三度公益植樹　攜手台東林管處編織地球綠網

老夫老妻出遊爆胎受困桃園山區　警急召拖吊車協助解圍

探訪最接近天堂的國度「丹麥」 月薪18萬繳稅60%享終生福利

《兜圈》真的難唱嗎？聽林宥嘉神級LIVE版　唱一半衝下台...坐幸運歌迷旁唱完！

小芋圓混搭芋泥鮮奶、純蜂蜜！珍煮丹秋冬限定新品上市　只有這天買一送一

美國小孩「試吃榴槤」反應超兩極！　吃下秒變臉+乾嘔：像發霉的起司

林宥嘉喬裝攝助舉boom亂入 開口秒秀天籟！少女嚇瘋狂跳

印度「1所學校藏52對雙胞胎」 老師超困擾：還會懲罰錯人！

「第7天上班」22歲外送員撞歪賓利 車凹賠天價？他：還在談和解金...

方志友甜喊：楊銘威就是將軍　對小孩教育「會做人比念書重要」

白色轎車遭攔腰撞進超商！ 斜45度卡櫃檯...闖燈女稱恍神

她實測「168間歇性斷食」減肥法 每日空腹18hrs→2周體脂剷3%

南華建景系樹攀體驗歡慶20周年　登高望遠學習尊重大自然

參選2020桃園立委　萬美玲強調教育不能亂、建設不能慢

鄭朝明FB發表參選聲明　投入屏東縣二選區立委選戰

暗夜開車一半石門路邊拋錨　金山暖警用愛心送電解危

農糧署推「榮町豆奶紅茶」　豆花妹蔡黃汝任推廣大使

2020桃園立委大選　小黨參選熱力爭政黨票

濕冷黑夜孤站公車站前...老翁延誤沒搭上車　金山警暖心護送返家

台灣高鐵攜手國際珍古德協會　探索美好台灣環境教育成果展

跨國美妝公司三度公益植樹　攜手台東林管處編織地球綠網

老夫老妻出遊爆胎受困桃園山區　警急召拖吊車協助解圍

北科大賴致愷遺體火化！留美失蹤3個月　驗屍顯示「被發現前數天」才死亡

孕婦參加婚禮…抬頭驚見「老公是新郎」　孬夫嚇歪手刀奔出會場消失

男星模仿橋本環奈「絕美右臉」驚艷全場！　相似度破表…網暴動：我戀愛了

台北男翻進2樓陽台！持刀性侵「熟睡女」　她崩潰：味道很重

中職／蕭一傑不當王柏融翻譯　富邦、味全不排除網羅

藍綠輸贏50萬票！「只要高高屏、台南小輸或打平」　他曝：韓國瑜就會贏

第三勢力「造王者」拒絕支持組閣　以色列將舉行一年內第三次大選

沒錢上月球…羅PD發起「愛的話就取消」退訂運動！　3小時後網驚：訂閱跌到99.9萬

港警封鎖中文大學　日留學生返國曝真相「學生忙著救人」

南華建景系樹攀體驗歡慶20周年　登高望遠學習尊重大自然

白色轎車遭攔腰撞進超商！ 斜45度卡櫃檯...闖燈女稱恍神

地方熱門新聞

鄭朝明參選聲明　投入屏東縣立委選戰

北區國稅局2020月曆　1126開始兌換

2020桃園立委大選　政黨票成小黨必爭

老翁延誤搭車　警暖心護送返家

參選2020桃園立委　萬美玲主打教育牌

暗夜車拋錨　金山暖警用愛心送電解危

南華建景系樹攀體驗歡慶20周年

台南嫁女兒插曲…林志玲隱藏細心反應

愛車借給親友酒駕　車主採連坐罰

竹市民調　鄭宏輝勝鄭正鈐3.5%

榮町豆奶紅茶「豆花妹」任推廣大使

草埔隧道年底通車　重大車禍救災演練

老夫妻出遊爆胎受困山區　警助解圍

劍湖山跨年　將放9分20秒煙火

更多熱門

相關新聞

2020桃園立委大選　政黨票成小黨必爭

2020桃園立委大選　政黨票成小黨必爭

2020立委大選20日是登記第3天，桃園市選委會續有10人完成參選登記；除了2名是國民黨提名人，還有國會政黨聯盟、勞動黨、台灣維新、中華統一促進黨、中華文化復興在理黨等各政黨參選人辦理登記，凸顯第三勢力空間增大後，政黨票已成小黨必爭及發展黨務的主要目標。

周刊爆大安區房產　韓：完全造謠！違反《選罷法》

周刊爆大安區房產　韓：完全造謠！違反《選罷法》

快訊／送大學生交換一年　韓再拋「學分抵免」

快訊／送大學生交換一年　韓再拋「學分抵免」

遭爆隱匿大安區房產　李佳芬回應了

遭爆隱匿大安區房產　李佳芬回應了

館長列第4！「歡樂無法黨」不分區名單出爐

館長列第4！「歡樂無法黨」不分區名單出爐

關鍵字：

2020大選2020屏東縣立委鄭朝明屏南選區

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

16歲高中妹討抱抱！被男友載走20m撞上外送員

子涵破壞行規遭「淫窟組織」封殺

高雄男闖空門性侵…聽她冷回「1句話」秒軟掉

陽岱鋼資助張奕　如今卻反目

吳佩慈豪門夢碎！紀曉波欠債250億豪宅被抵押

女大生不上課跑去「躺著賺」　魔鬼身材狂榨男客2小時

女董昔嫌他太俗分手　今買2000萬房產寵帥警

借超商廁所　她等10分鐘拿硬幣開門…裡頭場景曝光

iOS 13.2.3仍未解決LINE來電不響問題　網：要逼人放棄iPhone嗎？

插座沒電忍2年怒拆　竟然是保險箱

她錄《大集合》狂踩雷…胡瓜停機開罵！

Sandy男友「上億身家」起底！

鳳凰颱風「拐彎衝台」！吳德榮曝侵台機率

正妹女大生遭男友裸照威脅自殺！警曝調查進度

男打爆女友肝臟！她出血2000ml被丟包急診亡

更多

最夯影音

更多
探訪最接近天堂的國度「丹麥」 月薪18萬繳稅60%享終生福利

探訪最接近天堂的國度「丹麥」 月薪18萬繳稅60%享終生福利
《兜圈》真的難唱嗎？聽林宥嘉神級LIVE版　唱一半衝下台...坐幸運歌迷旁唱完！

《兜圈》真的難唱嗎？聽林宥嘉神級LIVE版　唱一半衝下台...坐幸運歌迷旁唱完！

小芋圓混搭芋泥鮮奶、純蜂蜜！珍煮丹秋冬限定新品上市　只有這天買一送一

小芋圓混搭芋泥鮮奶、純蜂蜜！珍煮丹秋冬限定新品上市　只有這天買一送一

美國小孩「試吃榴槤」反應超兩極！　吃下秒變臉+乾嘔：像發霉的起司

美國小孩「試吃榴槤」反應超兩極！　吃下秒變臉+乾嘔：像發霉的起司

林宥嘉喬裝攝助舉boom亂入 開口秒秀天籟！少女嚇瘋狂跳

林宥嘉喬裝攝助舉boom亂入 開口秒秀天籟！少女嚇瘋狂跳

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面