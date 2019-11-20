遭監察院質疑作票　北選會：未審先判、不接受「推論式指控」

▲2018九合一大選，民眾大排長龍。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊亞璇／台北報導

監察院針對台北市選委會辦理「107年地方公職人員選舉與10案全國性公民投票案」提出糾正案，北選會20日晚間發聲明表示，本會予以尊重；不過桐植也質疑監察院未審先判，強調無法接受任何推論式指控。

監委仉桂美指出，台北市共有1563處投開票所，其中當時有待確認補正的票所竟多達354個，且登錄中選會計票系統耗時逾2小時以上即多達256個。仉桂美質疑，這些投開票所「開早登晚」，合理推論就是待各票所將選舉人名冊、投開票報告表及實體選票送回後，由內部人員在選舉人名冊上未投票者處，以蓋指印方式領取相對人數的剩下票，再圈選特定候選人後將票放入有效票袋、或將他人得票改成無效票，最後修改報表數字，讓法院驗票也無從查知、改變最終結果。

有關本次選舉本市部分登錄作業緩慢及作業時間較長，北選會說明，主因為區選務作業中心在短時間內收受各投開票所送回之「選舉投開票報告表」及「公投投開票報告表」，檢核及登錄作業瞬間累積增加，又因部分投開票報告表核有不合邏輯之處，須請主任管理員及主任監察員確認補正後再登錄，絕無不法。

北選會強調，此部分經市長候選人提出申請，台北地方法院辦理「重新驗票」，並未改變選舉結果，且在驗票過程中，亦無發現有任何違法事證而由法官依職權告發任何選務人員，實證本市選務人員辦理選務工作並無違失。

登錄作業緩慢及作業時間較長至凌晨等情形，北選會表示，係因本次選舉業務受併辦10案全國性公民投票案之影響甚鉅，為全國各縣市選委會共同面臨的問題；綜觀全國，本市沒有比其他各縣市怠惰之情事，「今監察院僅針對本會提出糾正，難脫偏頗及針對性之疑，實難令人心服」。

另外，北選會指出，本次市長選舉之「選舉無效訴訟」刻正由台灣高等法院審理中，法院諭示將於108年12月17日宣判，監察院此時提出糾正案，疑有「未審先判」，本會深表遺憾。

針對監察院糾正案提出：「部分區選務作業中心在登錄『開早登晚』型票所，唯一合理推論……」之「作票」推論，北選會表示，本會堅信選務同仁均係依法辦理及堅守公正中立之立場；如有違法具體事證涉及刑事案件者，請提出具體事證告發，本會絕不護短，惟本會絕對無法接受任何推論式之指控，這對第一線辛苦付出的3萬多名選務人員非常不公平。

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