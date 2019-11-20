　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iOS 13.2.3仍未解決LINE來電不響問題　網：要逼人放棄iPhone嗎？

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼iOS 13.2.3。（圖／截自iPhone軟體更新）

▲iOS 13.2.3為蘋果發布iOS 13的第7個版本更新。（圖／截自iPhone軟體更新）

記者王曉敏／綜合報導

蘋果昨（19）日凌晨發布iOS 13推出以來第7個版本更新iOS 13.2.3，旨在修復Mail無法讀取等問題。不過台灣用戶抱怨連連的熱點分享斷線、LINE來電沒有鈴聲等問題仍舊沒有解決。

這次iOS 13.2.3的更新主要是修復系統搜尋、訊息無法顯示照片連結和照片、App無法在背景中下載內容、郵件無法取得新郵件等問題。不過，除了伴隨著iOS 13系統更新導致的「LINE 來電沒顯示或不會響」bug，在此更新版本中仍舊沒有解決外，更新至iOS 13.2.3後，也陸續出現更多問題。

根據iPhone用戶至科技網站《蘋果仁》的災情回報，不少iPhone用戶稱自己在更新至iOS 13.2.3後手機變得相當耗電，「經過30分鐘後我從80%掉到4%…很氣」；也有不少用戶反映閃退、突然關機或訊號不好的問題，「手機滑到一半，螢幕突然暗掉重開機，比閃退還慘？」、「一直跳回主畫面，有時開不了網頁」、「只收到3G，沒有4G」、「操作變得很卡啊！不論是玩遊戲還是看網站，網路不穩，系統操作卡頓相當嚴重，我點來點去按來按去都沒有反應啊！」

而LINE來電不響的問題在部分用戶手機上更進一步擴大，「很多通知都不會響，刪了app重抓也一樣，常常變無聲」、「越更新越糟！不單是line沒聲音，現在連別人line來時，信號都沒有！怎麼會這樣啊⋯⋯！要逼人放棄iPhone嗎？」

目前針對LINE來電不響問題，有科技網站建議用戶關閉LINE整合iPhone通話功能。用戶可在LINE App中點擊左上角「齒輪」進入設定頁，進入「通話」後將「整合iPhone通話功能」關閉，便可恢復正常，不過要注意的是，若將此功能關閉，用戶將無法直接接聽LINE來電，需解鎖手機才能接通。

其他人也看了這些...

ETtoday 8歲瘋狂購物節！全館活動38折起～

ET快訊
快訊／新北Ubereats外送員車禍！頭部重創命危
女大生請假跑去「躺著賺」！　魔鬼身材狂榨男客2小時
吳佩慈懷4胎豪門夢碎！紀曉波欠債250億　13億豪宅慘遭抵押
Her超任性下殺38折！從保養品到生活用品快來買好買滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

華碩搶搭亞洲最大電競盛事WirForce　打造「ROG未來實驗室」

iOS 13.2.3仍未解決LINE來電不響問題　網：要逼人放棄iPhone嗎？

蘋果為16吋MacBook Pro發布新版Boot Camp　解決安裝Windows作業系統問題

三星公開Galaxy Fold研發歷程　原型機多達1千多款　

三星新款Galaxy S10 Lite爆料！三鏡頭搭載4800萬畫素　配4370mAh電池

臉書推出迷因生產器「Whale」　發展更多新功能及服務

5G競標12月10日開跑每日10回合標頻寬！NCC通過5大電信資格審查

庫克：蘋果目標從不是當第一　而是將產品做到最好

美蘋果員工通勤新選擇！庫比蒂諾與共乘車商Via合作推出全新公共交通方案

三星舊用戶大升級！ 兩款手錶可體驗Watch Active 2部分功能

林宥嘉喬裝攝助舉boom亂入 開口秒秀天籟！少女嚇瘋狂跳

她實測「168間歇性斷食」減肥法 每日空腹18hrs→2周體脂剷3%

大胃王4分半旋風嗑2.4KG咖哩飯 創最快紀錄！旁人驚：還多加3碗醬

她公開日本人煮飯好吃的祕訣！ 關鍵在「研米」刷出聲音很重要

曾之喬客串《想見你》撂English　遇到柯佳嬿踢鐵板：靠X勒

看妹錯了嗎？男友搭機偷瞄正妹　兇悍女髒話連飆「抄筆電狂巴頭」

他公開3招區分「陰廟、陽廟」 確認主神名字！注意台階數量

烏來隱藏版勝地「透明天空步道」覽勝橋夜間3小時變色光雕秀！

探訪最接近天堂的國度「丹麥」 月薪18萬繳稅60%享終生福利

闖紅燈左轉遭攔查...他哀求無效！　威脅「開單我就撞死」警無奈放人

華碩搶搭亞洲最大電競盛事WirForce　打造「ROG未來實驗室」

iOS 13.2.3仍未解決LINE來電不響問題　網：要逼人放棄iPhone嗎？

蘋果為16吋MacBook Pro發布新版Boot Camp　解決安裝Windows作業系統問題

三星公開Galaxy Fold研發歷程　原型機多達1千多款　

三星新款Galaxy S10 Lite爆料！三鏡頭搭載4800萬畫素　配4370mAh電池

臉書推出迷因生產器「Whale」　發展更多新功能及服務

5G競標12月10日開跑每日10回合標頻寬！NCC通過5大電信資格審查

庫克：蘋果目標從不是當第一　而是將產品做到最好

美蘋果員工通勤新選擇！庫比蒂諾與共乘車商Via合作推出全新公共交通方案

三星舊用戶大升級！ 兩款手錶可體驗Watch Active 2部分功能

快訊／Uber Eats左轉與騎士對撞車體碎裂！外送員當場失去呼吸心跳

藍弋丰／霸凌或許不是日本學生自殺率飆高的主因？

初審過關！　復康巴士等6類車免貨物稅至113年底

愛心企業送健康久久！英華達贈血壓計999台　嘉惠台東弱勢

Wanna One解散辦不成來台演唱　台灣公司慘賠千萬怒告詐欺

快訊／新北Ubereats外送員車禍！頭部重創「命危」…後座16歲女噴飛

「鳳凰」周五最接近！大雨襲2地區　彭啟明一張圖曝：氣溫像搭雲霄飛車

可能發生空襲！他嫌班機「人太多」上網造謠...被警方刑事拘留

毒品都藏胸罩裡！　澤尻英龍華被爆「慣性藏毒點」緝毒官：女生放內褲最安全

竹聯幫主「么哥」70歲壽宴席開123桌　數十名友人簇擁進會場

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

3C家電熱門新聞

中華電信反擊吃到飽魔人　超量回溯收費

中華電信針對「流量魔人」不求償了

iOS 13.2.3仍未解決LINE來電不響問題　網：要逼人放棄iPhone嗎？

Android驚爆發現146個安全漏洞！　知名大廠都上榜

Android爆相機漏洞　惡意App可不經允許開啟攝錄影

全球大缺貨！AirPods Pro 發貨時間延長2至3周　台灣開賣日還要再等

蘋果即將發表最便宜新iPhone！　具3D感測功能的iPad Pro也傳推出

謝金河：2020東京奧運將是日本巨大轉捩點　NEC鎖定生物認證及AI

Moto推出「復刻版」RAZR！外媒提不買的5個理由

兩舊款手錶可體驗Watch Active 2功能

臉書推出迷因生產器「Whale」

三星新款Galaxy S10 Lite爆料！三鏡頭搭載4800萬畫素

iPhone 12 外型曝光！外媒評為iP 4以來最受期待的新機

5G競標12/10開跑每日10回合標頻寬

更多熱門

相關新聞

蘋果為16吋MacBook Pro出新版Boot Camp　解決安裝Windows問題

蘋果為16吋MacBook Pro出新版Boot Camp　解決安裝Windows問題

蘋果周二（19日）發布了適用於16吋MacBook Pro的Boot Camp驅動程式。

史上最貴的AirPods要價200萬元

史上最貴的AirPods要價200萬元

庫克：蘋果目標從不是當第一

庫克：蘋果目標從不是當第一

果粉曝「iPhone惱人缺點」：壞N次了

果粉曝「iPhone惱人缺點」：壞N次了

i6Plus「冒一條黑糖糕」螢幕爆開

i6Plus「冒一條黑糖糕」螢幕爆開

關鍵字：

蘋果iPhoneiOS 13BugiOS 13.2.3

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高雄男闖空門性侵…聽她冷回「1句話」秒軟掉

她錄《大集合》狂踩雷…胡瓜停機開罵！

大夜女叫外送嚇到閃尿　網笑：五毒鹹水雞？

陽岱鋼資助張奕　如今卻反目

一喝酒就臉紅！醫曝「基因缺陷」：別欺負他們

白車被撞進超商斜45度卡櫃檯　黑車馬尾妹抱狗：闖紅燈

花百萬引進Gogoro警車！基層怕爆不敢騎　新北警回應了

公鹿發情找交配　對方斷頭嚇翻牠

插座沒電忍2年怒拆　竟然是保險箱

女大生「醫院當摩鐵」每晚啪啪啪

「車撞到碎掉」嚇醒　惡夢成真他魂斷街頭

Sandy男友「上億身家」起底！

林志玲一見他就喊「恩人」　林健寰曝AKIRA暖舉：這個男人真的愛志玲

借超商廁所　她等10分鐘拿硬幣開門…裡頭場景曝光

工地老鳥氣炸抓兇手！他默默承認…大家嚇死

更多

最夯影音

更多
林宥嘉喬裝攝助舉boom亂入 開口秒秀天籟！少女嚇瘋狂跳

林宥嘉喬裝攝助舉boom亂入 開口秒秀天籟！少女嚇瘋狂跳
她實測「168間歇性斷食」減肥法 每日空腹18hrs→2周體脂剷3%

她實測「168間歇性斷食」減肥法 每日空腹18hrs→2周體脂剷3%

大胃王4分半旋風嗑2.4KG咖哩飯 創最快紀錄！旁人驚：還多加3碗醬

大胃王4分半旋風嗑2.4KG咖哩飯 創最快紀錄！旁人驚：還多加3碗醬

她公開日本人煮飯好吃的祕訣！ 關鍵在「研米」刷出聲音很重要

她公開日本人煮飯好吃的祕訣！ 關鍵在「研米」刷出聲音很重要

曾之喬客串《想見你》撂English　遇到柯佳嬿踢鐵板：靠X勒

曾之喬客串《想見你》撂English　遇到柯佳嬿踢鐵板：靠X勒

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面