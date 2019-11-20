iOS 13.2.3仍未解決LINE來電不響問題　網：要逼人放棄iPhone嗎？

▲iOS 13.2.3為蘋果發布iOS 13的第7個版本更新。（圖／截自iPhone軟體更新）

記者王曉敏／綜合報導

蘋果昨（19）日凌晨發布iOS 13推出以來第7個版本更新iOS 13.2.3，旨在修復Mail無法讀取等問題。不過台灣用戶抱怨連連的熱點分享斷線、LINE來電沒有鈴聲等問題仍舊沒有解決。

這次iOS 13.2.3的更新主要是修復系統搜尋、訊息無法顯示照片連結和照片、App無法在背景中下載內容、郵件無法取得新郵件等問題。不過，除了伴隨著iOS 13系統更新導致的「LINE 來電沒顯示或不會響」bug，在此更新版本中仍舊沒有解決外，更新至iOS 13.2.3後，也陸續出現更多問題。

根據iPhone用戶至科技網站《蘋果仁》的災情回報，不少iPhone用戶稱自己在更新至iOS 13.2.3後手機變得相當耗電，「經過30分鐘後我從80%掉到4%…很氣」；也有不少用戶反映閃退、突然關機或訊號不好的問題，「手機滑到一半，螢幕突然暗掉重開機，比閃退還慘？」、「一直跳回主畫面，有時開不了網頁」、「只收到3G，沒有4G」、「操作變得很卡啊！不論是玩遊戲還是看網站，網路不穩，系統操作卡頓相當嚴重，我點來點去按來按去都沒有反應啊！」

而LINE來電不響的問題在部分用戶手機上更進一步擴大，「很多通知都不會響，刪了app重抓也一樣，常常變無聲」、「越更新越糟！不單是line沒聲音，現在連別人line來時，信號都沒有！怎麼會這樣啊⋯⋯！要逼人放棄iPhone嗎？」

目前針對LINE來電不響問題，有科技網站建議用戶關閉LINE整合iPhone通話功能。用戶可在LINE App中點擊左上角「齒輪」進入設定頁，進入「通話」後將「整合iPhone通話功能」關閉，便可恢復正常，不過要注意的是，若將此功能關閉，用戶將無法直接接聽LINE來電，需解鎖手機才能接通。

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