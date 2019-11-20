康泰納仕集團執行長：Apple News+對出版業是好是壞　還言之過早　

▲康泰納仕執行長Roger Lynch期待Apple News+的成功，以印證此商業模式。（圖／shutterstock）

記者謝仁傑／綜合報導

根據外媒報導，康泰納仕集團（Condé Nast）執行長林奇（Roger Lynch）認為，蘋果推出的Apple News+對出版業的影響是好是壞，現在還言之過早，但也還沒看到會對康泰納仕集團的現有訂閱服務造成損害。

康泰納仕執行長林奇表示「我希望Apple News+能夠成功。」他表示，這樣一來，才能確定線上串流雜誌服務對出版商是否有利。

康泰納仕集團目前透過Apple News+，提供了許多雜誌刊物，包括Wired、The New Yorker、GQ和Vogue。

蘋果在今年3月推出了雜誌訂閱服務Apple News+，對出版業者是好事還是壞事，還很難說。有人認為蘋果分走50％訂閱收入，幅度過高，並且將300多種出版物綁成一個訂閱服務的Apple News+，將對出版商本身的訂閱服務造成風險。但林奇說「我們還沒有看到這種影響」。

▲蘋果陸續擴大Apple News+的訂閱服務。（圖／取自Apple官網）

最近幾個月，蘋果陸續擴大Apple News+的訂閱服務，該服務已於9月底在英國和澳洲上線。據稱明年可能會有更大的變化，彭博社報導，蘋果最早可能在明年將Apple News+與其他訂閱服務（例如Apple TV+和Apple Music）結合起來一併收費。

林奇表示，網路要擺脫束縛非常困難，「我們花了很長時間才能建立內容所有權，複製這種模型可能更加困難。」

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