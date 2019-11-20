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拿阿嬤「手尾錢」赴日本比賽　弘光生拿藝術祭冠軍：感謝阿嬤保佑

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▲弘光科技赴日比賽，成績亮眼。（圖／弘光科大提供）

▲弘光科大美髮系4名學生，參加第69回日本藝術祭比賽，奪得大獎。（圖／弘光科大提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市弘光科技大學美髮造型設計系4名學生，日前赴日本東京參加第69回日本藝術祭比賽，不但在藝術長髪包頭組囊括前3名，也獲女子剪染組審查員特別賞，其中奪冠的大2生陳振恩強忍著阿嬤剛去世的悲痛，拿手尾錢兌換日幣才得以參賽，如今抱回最高榮譽日本古董獎盃，他說，「感謝阿嬤冥冥之中保佑。」

▲弘光科技赴日比賽，成績亮眼。（圖／弘光科大提供）

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▲陳振恩奪日本藝術祭最高榮譽，拿回古董盃。

「日本選手簡直不敢相信，喊出得獎名單連續都是弘光科大的學生，一直盯著我們看！」帶隊前往日本參賽的美髮系講師陳佳惠表示，台灣選手這次讓日本選手備感壓力，弘光學生陳振恩、廖偲涵、王云柔在社會人士參加的藝術長髪包頭組，分別獲得最優秀賞（第1名）、優秀賞（第2名）、準優秀賞（第3名），贏得最高榮譽的古董獎盃，施惟善也獲女子剪染組審查員特別賞。日本選手大喊「すごい(好厲害)」，爭相與得獎學生合影。

▲弘光科技赴日比賽，成績亮眼。（圖／弘光科大提供）

▲弘光美髮系學生努力準備比賽。

陳振恩表示，上個月他參加國內亞洲盃美髮賽時，比賽當天接到阿嬤去世噩耗，心情很沉重，接下來得赴日參賽，為了不讓最疼他的阿嬤失望，強忍悲痛，心中祈禱阿嬤能幫助他，因不想增加家裡的經濟負擔，把阿嬤的手尾錢兌換成日幣，才順利前往參賽，冥冥之中受到阿嬤保佑，獲得最高榮譽抱回古董獎盃，也拿下雜誌社特別獎。

指導老師呂佩芸表示，陳振恩從一開始訓練便很積極，練習時幾乎沒日沒夜，而且敏感度很強，比賽前會先分析比賽，與施惟善兩人相互提攜，非常努力，另外廖偲涵儘管在實習，但是穩扎穩打，出國比賽證明自己的能力，在培訓期間，也獲得廠商贊助，讓學生可以安心培訓。

王云柔比賽前常常練習到凌晨才回家，她說，國中畢業後便覺得理論跟實務要並進，再加上家人希望她能早點獨立，所以一直半工半讀，儘管一開始家人反對她走這一行，卻用成績證明「我做到了。」

施惟善則是在女子剪染組獲審查員特別賞獲獎的唯一的外國選手，他說，初賽時不小心剪到手，流了不少血，在決賽時更小心，帶著2個假人頭赴日，一有時間便練習，讓手感保持在最佳的狀態，很開心以鳥展翅高飛的印象創作出的作品能獲獎。

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