韓國瑜遭爆隱匿「大安區房產」　何庭歡控告週刊、阮昭雄

記者劉昌松／台北報導

週刊20日報導國民黨總統候選人韓國瑜疑似隱匿台北市大安區房產，台北市議員阮昭雄仍向監察院舉發要求調查，韓辦下午由發言人何庭歡和律師王雅芳代表，到台北地檢署控告週刊涉嫌妨害名譽，另外阮昭雄在韓辦澄清後，仍到監察員舉發，也涉嫌誣告罪。

▲韓辦發言人何庭歡與律師王雅芳幫韓國瑜控告媒體和北市議員阮昭雄分涉妨害名譽及誣告罪。（圖／記者劉昌松攝）

韓國瑜接連遭踢爆擁有豪宅，20日再被揭露，曾住在台北市大安森林公園對面的「幸安名廈」豪宅，韓辦雖澄清表示，大安區房子是韓國瑜夫妻的親戚所有，韓夫婦只是借住，但阮昭雄仍在下午赴監察院舉發，韓國瑜夫婦住在這間豪宅期間，2人正好擔任立委、議員，疑似違反《公職人員財產申報法》，漏報這項房產。

韓辦發言人何庭歡與博恆法律事務所律師王雅芳代表韓國瑜到北檢提告指出，週刊報導內容均屬不實，韓國瑜夫婦早在事前向大眾說明所有房產事宜，報導「明顯誤導民眾，有影響選民之虞，扣上炒房屋名，行為相當惡劣」，另外韓辦澄清大安區房產事宜後，「阮昭雄意圖使候選人因不實申報而受懲戒，也涉有誣告罪。」

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

1年幫自己加薪150萬！ 物流公司「神鬼女會計」手法曝光

超5星貴婦月子中心董座夫婦狂挖錢 偷富商土地貸6億涉背信起訴

非法地下期貨抄了又開！老婆小姨子Call客對賭台指 6年抽頭1500萬