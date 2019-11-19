非法地下期貨抄了又開！老婆小姨子Call客對賭台指　6年抽頭1500萬

▲陳男涉嫌經營地下期貨，找老婆、小姨子Call客來對賭台指期的漲跌。（圖為資料照／擷取自期交所官網）

記者劉昌松／台北報導

有賭博前科的陳姓男子，2008年之前因經營地下期貨，和投資人對賭台股加權指數被逮，遭法院判處緩刑確定後，2013年起又重操舊業，找來妻子和小姨子一起打電話招攬客人，經營約6年，光手續費就賺了1500萬元，台北地檢署19日指揮調查局台中市調處搜索陳男租用的工作室等5個地點，並依違反《期貨交易法》罪嫌約談陳和弟弟、妻、小姨子等5人。

陳男在10多年前，因和賴姓小姨子等人因經營地下期貨不到1年就被逮，台北地院在2008年間考量陳等人坦承犯行，家裡老的老、小的小，都是為了賺錢謀生才觸法，給予全案9名被告都緩刑2年的自新機會。

但是陳男在緩刑期滿後，又涉嫌從2013年起，在台北市中山區租了間工作室，雇用自己的弟弟等親友，再起爐灶經營地下期貨，並雇用賴姓妻子、小姨子等人，在工作室打電話招攬客人，以台灣證券交易所加權股價指數期貨為基準，每口升降1點，就賺、賠200元，且當日結算等誘因，吸引民眾投注資金，涉嫌違反《期貨交易法》未經核准經營期貨業等罪。

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