紓壓、好眠、無咖啡因！桑葉茶導入台灣茶製程　GABA胺基酸含量翻3倍

▲無咖啡因GABA桑葉茶。（圖／農委會提供）

記者崔至雲／台北報導

健康紓壓的桑葉茶當道，但你可知道市面上尚未誕生真正透過炒菁、萎凋、烘乾等製茶工序生產的桑葉茶？農委會苗栗區農業改良場與茶業改良場聯手合作，首次推出導入臺灣特色茶製程的GABA桑葉茶。採用各種製程中所產生的不同天然特殊香氣命名，推出包括「GABA參香桑葉茶」、「GABA麥香桑葉茶」及「GABA果香桑葉茶」等三種風味桑葉茶。

GABA是一種有益人體的氨基酸，具有穩定情緒、放鬆好眠的功效，也因此GABA成分產品近來已成為市場新寵。農改場指出，透過新技術加工的桑葉茶，可提升1.7到2.9倍以上GABA含量，其健康價值勢必引發關注。此外，過去桑葉栽培以養蠶及充當動物飼料為主，如今以機能性茶飲搖身一變，身價翻轉數十倍。

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▲桑園。（圖／農委會提供）

研究桑樹栽培迄今超過110年，苗栗農改場是台灣桑樹栽培研究的大本營。苗栗場場長呂秀英表示，桑葉除含有許多對人體有益的營養成分，包含蛋白質、多種胺基酸、多酚化合物、類黃酮及可溶性醣類等機能性成分，在傳統藥典及現代醫學研究多有記載，是常見的藥食同源植物。而GABA又稱為γ-胺基丁酸，是廣泛存在於動植物的一種胺基酸，為哺乳類動物中樞神經系統抑制神經傳導的物質，研究文獻均顯示其功能與降血壓、保持神經安定、改善大腦機能和增強記憶功能等有關。



呂秀英進一步指出，一般市售的桑葉茶每百公克所含GABA量約100-150毫克，苗栗場特別選育高GABA桑葉品種，開發友善桑茶栽培管理模式，並導入茶改場「GABA烏龍茶產製技術」，讓桑葉的胺基酸在轉化過程中保留更高量GABA成分，且呈現獨特的口感與濃厚香氣，滋韻雅致。此外，桑葉因含有至少30%可溶性糖，桑葉茶沖泡後回甘潤喉，爽口宜人。加上不含咖啡因，不用擔心睡不著，因此是愛喝茶又擔心睡不著族群的首選飲品，紓壓又保健。

▲冷泡桑葉茶。（圖／農委會提供）

茶改場場長蘇宗振表示，茶改場現有的「GABA烏龍茶產製技術」係利用無氧發酵來使茶葉中的GABA不氧化被保留下來，這次擴充運用在多種製程來研發GABA桑葉茶；試驗結果顯示，如以傳統烘乾加工方式乾燥桑葉，每百公克乾桑葉所含的GABA在200mg以下，但以本技術加工的桑葉茶，可提升1.7-2.9倍以上GABA含量，達570mg以上。

臺灣桑葉茶主要來自苗栗獅潭，目前市售桑葉茶產地有也有來自南投、嘉義等，零星銷售的桑葉茶產品，則包括臺灣大學農場、花蓮、臺東等地農場。由於一般桑葉多取自山區或廢棄桑園的桑葉製成，未特別選育高機能性品種或經由專業栽培，品質較難掌握。苗栗農改場與茶改場這次聯合發表「GABA桑葉茶產製技術」，發表桑葉茶飲品，包含參香、麥香及果香等3種風味，不管是熱飲或是冷飲，都別有一番風味。

首度導入臺灣特色茶製程的無咖啡因桑葉茶，帶動新興飲料的推廣契機，可望為臺灣飲品市場提供更多元健康選擇。相關的技術移轉公告，請有意者逕洽苗栗場網頁「最新消息」。