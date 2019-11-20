盜領新招！穿高衩裙戴假髮　未成年車手扮「偽娘」ATM狂領39萬

記者邱中岳／台北報導

北市大同分局日前掌握線報，有詐騙集團假冒網購平台，向被害人宣稱「購物設定錯誤」，對方付款之後再由車手出面領款，警方鎖定1名未成年車手竟男扮女裝，身穿性感開高衩裙子、頭戴及肩假髮企圖混淆視聽。

警方調查，18歲的姚姓男子，從8月份起開始吸收青年車手專門提領詐騙所得，而其中1名未成年車手竟然異想天開，將自己喬裝成「偽娘」，頭戴及肩假髮、身穿高衩裙子，企圖混淆警方偵查方向。

▲未成年車手竟然男扮女裝，身穿開高衩長裙在ATM盜領。（圖／記者邱中岳翻攝）

但警方透過監視器發現，該名未成年車手根本就是男兒身，雖然打扮成女子模樣，但走路身形還是像一般男性，循線追查該名車手到案，最後也將姚男等人一網打盡，訊後依詐欺罪嫌送辦。

▲警方發現未成年車手（左前）竟然男扮女裝，23次在ATM盜領共計39萬。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，該集團主要假冒網購平台工作人員、銀行行員，以「解除分期付款」、「購物設定錯誤」等詐術向被害人詐騙財物，目前清查出被害人共4名，且光該名「偽娘」車手就提領23次，共計39萬元。

▲未成年車手為了混淆警方視聽，竟然男扮女裝在ATM盜領。（圖／記者邱中岳翻攝）

大同分局呼籲，為斷絕詐欺集團招募能量、減少詐欺提領金額及次數，將持續貫徹警政署及本市警察局的「打詐政策」暨「斬手專案」，以靖治安，呼籲市民不要以身試法、不法之徒不要心存僥倖，法律無假期，警方掃蕩不法的力道絕對不會鬆懈。

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