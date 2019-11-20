2020軍火禁運解禁！美國防部警告：伊朗飛彈武力稱霸中東　且將再買新機

▲伊朗受到聯合國禁運限制，致力發展石油天然氣，2020年軍武限運也將結束。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

依據2015年核子協議，聯合國對伊朗實施武器禁運將在2020年10月到期，近期外界紛紛揣測，伊朗在禁運限制結束後，可能將和俄羅斯、中國購買新一批的軍武。美國國防部指出，伊朗的飛彈軍火庫可以說是中東國家中最強大的，若再與中俄兩國購買，必定會持續高度關注。

綜合外媒報導，，美國國防情報局（Defense Intelligence Agency）的研究報告指出，「伊朗擁有全面飛彈研發計畫，武力規模與精密度也提高，即便10多年來持續有反擴散措施，但還是無法阻止其發展」。此外也提到，德黑蘭想要成為主導中東的強國，因此伊朗致力研發攻擊性無人機與其他飛彈系統。

▲美方認為，伊朗將會在明年底大量向中、俄採購軍武。（圖／路透）

據悉，伊朗目前所使用為1970年代蘇聯戰車與舊款戰機，因此在禁運限制寬限後，可能馬上就會想更新軍備。另外報告中也提到，伊朗擁有中東最龐大的飛彈實力，已研發出可以達到2000公里射程的飛彈，而以色列與沙烏地阿拉伯都在射程範圍內。

美國國防情報局的伊朗專家桑德斯（Christian Saunders）警告，明年10月後必須特別關注德黑蘭軍購的情況；而一名匿名情報官員也提到，雖聯合國對伊朗的制裁將結束，但美國對伊朗的經濟制裁估計將會繼續實施。