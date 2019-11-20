遠見／退休留台教書七年　司徒文：台灣是現代奇蹟

文／陳育晟 攝影／張智傑

1986年司徒文剛來台灣學中文，當時對台灣第一印象不佳，但2009年來台擔任AIT處長時，卻大為改觀，認為台灣變更環保、更國際化。退休後他甚至決定定居在這裡，為什麼？

「台灣是現代奇蹟！」「台灣在科技創新領先」「台灣是自由、民主的代名詞」「台灣人很友善」，今年71歲的前美國在台協會台北辦事處處長、現任陽明大學副校長司徒文（William Stanton），滔滔不絕對來台灣學習中文的美國國家中文領航項目的學生說。

司徒文2009年至2012年擔任美國在台協會處長，退休後，決定定居台灣，震驚各界。

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司徒文認為，許多台灣人對他留在台灣感到驚訝，是因為多數台灣人都低估了台灣的好、還不夠以台灣為榮。為此，他在今年2月寫了一篇文章〈學著珍惜台灣的現代奇蹟〉（Learning to Appreciate a Modern Miracle - Taiwan）。

文中指出：世界上大多數的人並不了解台灣，更令人驚訝的是，許多台灣人也不了解自己，常常疑惑地問司徒文：「你怎會選擇來台灣？」這反應了台灣人的謙虛，以及對於台灣國際地位的誤解。台灣人並不太知道自己國家的非凡成就，也因而缺乏一些自信。「但是，這種心態必須改變。」

美國在台協會的老同事唐柱石形容，司徒文就是這麼熱愛台灣，從不間斷為台灣在國際間發聲，就算退休也停不下來。

1986年來台學中文 迎接女兒誕生

回溯司徒文與台灣的緣分，早從1986年開始。當時他到台灣學中文，在陽明山住了十個月。大女兒也在這段期間於台安醫院出生。

但當年他對台灣的印象並不算太好，環境與街道很髒亂，下雨了，很多街道都淹水，沒有地下鐵，也沒有符合外國人使用習慣的廁所，就算在高級飯店，也買不到外國進口的商品。而且社會不自由，還處於戒嚴時期。

不過，台灣人的友善卻令他印象深刻。當他帶著剛出生不久的女兒上餐館，女兒在餐廳大哭，台灣人卻不會不耐煩。

另一個讓司徒文嚮往的，是台灣完整保存傳統中華文化。當時教司徒文中文的老師顧國珍猶記，有一次司徒文在教室裡看到她先生寫的字掛在牆上，眼睛瞪得大大的，視如珍寶。

眼見司徒文如此喜歡，她就帶他回家，而且還送了他許多字畫。原以為他會收起來，豈知他把這些字畫全送到裱畫店裱框，掛在家中牆上，讓她十分驚訝。

2006至2009年，司徒文擔任美國駐韓大使館副館長，一次到印尼開會時，在桃園機場轉機。他對台灣的環境完全改觀，直呼「我知道台灣已經蛻變、成長了」。

2009年，他來台擔任AIT處長，看到了比1980年代更環保、更國際化的台灣，嚇了一大跳。

來台後他最主要推動的事情是台灣人赴美免簽。當2012年10月終於在華府通過時，司徒文雖已退休兩個多月，但他仍將此視為最大成就。不過他把功勞歸給台灣人，「其實是台灣人自己達成這個成就，畢竟很少台灣人在美國簽證過期了還違法居留，」他說。

退休前夕，他曾想過，可以回美國華盛頓找個教職，或擔任遊說代表。但他心中卻興起「應該為台灣多做一點事」的心情，這會比他回華府為利益團體關說賺錢更有意義。

除了太愛台灣外，司徒文長年派駐在外，與太太、女兒，分居世界各地。當他要退休時，他發現也沒有一個家可以回去，這也是他決定留在台灣的另一個原因。

就這樣，過去七年來他就投入教育界。他先在美國學校教書。但他發現這些學生都有外國護照，來自優渥的家庭，立足點早已贏過一般台灣人，心想若去一般大學任教，對台灣意義更深遠。

2013年，司徒文出任清大亞洲政策中心首任主任。隔年，擔任清大副校長，負責國際事務。

2017年，他轉任台大國際學院客座教授。那時，由美國國防部補助的語言領航計畫（The Language Flagship Program）有意改變過去只和中國合作的作法，想和台大展開合作。該計畫致力訓練美國政府與企業的儲備精英。

美國國家中文領航項目臺灣中心主任陳立元解釋，這些學生不僅中文能力必須達到優級，還必須用中文到符合學生專長的單位實習半年，與一般華語學習差異極大。

一開始台大校方以為這是一般的華語學習課程，興趣缺缺，讓了解內情的司徒文焦急不已，隨即聯繫台灣外交部，希望把計畫留在台大，最終成功了。陳立元形容，「他是幕後最大推手。」

但今年6月台大以新成立的國際碩士學程專注於生物農業和基因體專業為由，不續聘司徒文。

「對他而言是很大的打擊，」管家Linda透露，司徒文心情大受影響，但他從未對周遭人發脾氣，只是時常待在家裡看書、做研究調適心情。

其實，此時已有不少大學紛紛找上門，希望司徒文前去任教。時常在台北有演講邀約的他，考量後決定留在台北，今年9月出任陽明大學副校長。

到陽明後，司徒文認識很多醫藥領域學者，都是他過去不了解的專長。「希望這是我在台灣最後一所服務的大學，」司徒文說，在陽明真的很開心，「只要有一點東西可以貢獻給學生，就會快樂地教下去。」

他在陽明的第一學期，開了名為〈大局：紛擾時局背後的地理，貿易與政治成因〉的通識課程，即便全英文授課，30個名額很快額滿。

助教徐常齡8月底經司徒文親自面試錄取助教後，馬不停蹄和他討論課程走向。他觀察，司徒文是個很為學生著想的老師，規劃扎實的書目，卻也擔心學生負擔太沉重，力求平衡。

年屆七旬活力十足 演講、專注研究

即便年齡已71歲，司徒文還是活力十足，教學、演講、研究從不混水摸魚。他的家庭醫師、高醫師家庭醫學科診所院長高有志描述，司徒文的身體非常健康，特別是看診時，總會聊到台灣在國際上的困境，每次總講到目光如炬。

司徒文認為，「長壽的祕訣，就是活得有目的，有一些事可以做、想要做、必須要做，」他自嘲，若非抱持這種信念，可能會到夏威夷買個公寓，每天到海灘日光浴。

「我不打算離開台灣」，司徒文強調，如果真的要這樣做，他也不確定可以去哪裡。擁有梅花卡、在台永久居留權的他，會一直在台灣貢獻所長。

司徒文

年齡：71歲

經歷：台大國際學院客座教授、清大副校長、清大亞洲政策中心首任主任、美國在台協會台北辦事處處長、 美國駐韓大使館副館長、 美國駐澳洲大使館副館長

現職：陽明大學副校長

【本文摘自遠見雜誌11月號；更多文章請上遠見雜誌官網：https://www.gvm.com.tw/】