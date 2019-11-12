台灣保德信人壽新任總經理　麥尚恩擁有退休專長、支援壽險事業數位轉型

▲台灣保德信人壽新任總經理麥尚恩（Sean McLaughlin）。（圖／保德信人壽提供）

記者楊絡懸／台北報導

台灣保德信人壽12日宣布，總經理一職將由曾於韓國保德信人壽擔任執行副總經理、擁有退休市場專長的麥尚恩（Sean McLaughlin）出任，而前總經理泰迪倫（Dylan Tyson）將返回美國履新，擔任保德信年金保險公司總裁。

麥尚恩加入台灣保德信人壽前，於韓國保德信人壽擔任執行副總經理暨策略長，帶領公司策略及業務規劃部門、行銷部門、未來成長創新事業，同時也負責領導韓國保德信的數位創新辦公室，支援保德信國際壽險事業部的數位轉型計畫。

保德信人壽指出，麥尚恩加入韓國保德信前，在美國保德信退休事業體系擔任客戶關係及業務發展主管，負責企業機構的業務銷售及客戶關係管理、主要企業客戶管理、客戶服務、零售業務及精算顧問；他也推動策略以加深並強化美國保德信退休事業體與既有客戶的關係，擴大該公司市占率，並將公司定位為轉變美國退休市場的領導地位。

對於麥尚恩加入台灣公司的團隊，保德信國際壽險事業部區域總裁葛納森（Jonathan Graybill）表示，麥尚恩過去的經歷屢創傲人佳績，為韓國保德信人壽及美國保德信退休事業體帶來顯著成長，是領導台灣保德信的理想人選。

麥尚恩擁有哈佛大學心理系學士及哈佛商學院工商管理碩士（MBA），是美國大哈特福德區YMCA的董事會成員。他與妻子及3名子女目前住在韓國首爾，將移居至台灣。

台灣保德信人壽為美國保德信金融集團所屬的子公司，已經連續7年獲金管會認可為「模範壽險公司」（Model Company），也是台灣壽險業者中，唯一第7次、並唯一連續3次獲金管會認可的壽險公司。