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移地學習一整年　政大「創新國際學院」2020年首招50人　

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▲▼ 政大「創新國際學院」2020年首招50人 。（圖／政治大學提供）

▲政大創新國際學院院長劉復國於政大包種茶節的學系深度座談上，向高中生及家長說明創新國際學院的招生願景。（圖／政治大學提供）

記者崔至雲／台北報導

政治大學今（19日）指出，經2年籌備的「創新國際學院」，明年將首度開設學士班，預計招收40名國際生、10名本地生。值得一提的是，「創新國際學院」將在大三或大四時安排學生至海外合作大學進行一年的移地學習。

創新國際學院院長劉復國表示，2020年開設的學士班，課程特色為全球治理、亞洲研究、資訊科技與創新等，教學強調中英語並重；師資陣容則延攬國、內外學者、企業領袖及退休政府官員等。為培育全球治理人才，學院將結合本校外語學院優勢，提供第二亞洲語言課程，並打造多語能力學習環境。就學期間學生除了可以至海外合作大學進行移地學習一年，也會針對優秀學子提供四年全額獎學金。此外，學院也會與國內外企業、政府機構以及第三部門合作，安排企業實境實習，使畢業生順利接軌產業界。

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▲▼ 政大「創新國際學院」2020年首招50人 。（圖／政治大學提供）

▲首屆全球治理夏日學院結業式，在場有不少學員表示要將全球治理夏日學院推薦更多人參加。（圖／政治大學提供）

政大表示，為了明年招生準備，創新國際學院在今年7月首度舉辦全球治理夏日學院（Global Governance Summer School，G2S2）。36位學員中31位是國際生，分別來自泰國、印度、緬甸、越南、印尼、馬來西亞、諾魯、新加坡、中國大陸、韓國、俄羅斯、土耳其、澳洲、墨西哥、波蘭、捷克、比利時等17個國家。

今年全球治理夏日課程為期六周，課程內容包括全球政策、亞洲政經、國際法及華語教學等10門課程，由16位國際師資採中、英語授課。除了夏日學院，創新國際學院目前也針對在校生開設全球治理學分學程。

▲▼ 政大「創新國際學院」2020年首招50人 。（圖／政治大學提供）

▲創新國際學院印度籍副教授於包種茶的學系深度座談上，與高中同學交流創新新國際學院的授課方向。（圖／政治大學提供）

政大近年積極投入國際交流，政大指出，至今締約姊妹校分布五大洲達700所，境外學生將近 2,400人，是台灣最國際化的大學之一，年底也即將在新南向國家開設首個海外辦公室。未來「創新國際學院」將以培養全球治理領導人才、延攬國際專業師資為推動主軸，同時借重姊妹校優勢，依據各校不同強項推動交流合作，以達到培育掌握全球脈動的全方位治理人才的設立宗旨。
 

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