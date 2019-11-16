政大包種茶節　37科系玩投杯球、國旗遊戲放大絕搶學生

▲外交系以「外交酒食／90」派對為主題，學生們各個身穿正式禮服。（圖／政治大學提供）

記者崔至雲／台北報導

一年一度的政治大學包種茶節今（16日）以「品茗包種．政在等YOU」為主題盛大登場，總計有37學系及學程設攤位，舉行26場深度座談，以豐富的系所介紹與舞蹈、遊行表演向高中生招手，吸引近三千人參與。

政大今年也首度針對高中教師進行招生講座，藉由向高中教師介紹政大及入學管道、獎學金等說明，拓展高中校園對政大的認識，在少子化的現在、先搶先贏。另外政大引水人義工團也舉辦說明會導覽校園及學系介紹。

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▲桃園觀音高中高二生參加政大包種茶節表示收穫滿滿。（圖／政治大學提供）

今年包種茶節遇到晴朗好天氣，讓現場人潮熱鬧滾滾。政大說明，舞臺區輪番由各學系進行特色展演，政大之聲實習廣播電臺在活動現場架設Open Studio全程轉播，由校長郭明政與教務長賴宗裕直播訪問為今日活動揭開序幕。郭明政歡迎在場高中生參加政大探索旅程，希望未來入學後學生們可以跨系修課，讓人文與科技結合。賴宗裕則歡迎每一位優秀傑出的生力軍可以進入政大。

▲政大之聲實習廣播電台FM88.7現場架設Open Studio全程轉播。（圖／政治大學提供）

政大指出，設攤的37個學系／學程攤位都使出渾身解數，想要吸引準學弟妹的青睞前來就讀。傳院四系（新聞、廣播、廣告、大一大二不分系）合辦「卡姆預言事務所」，透過預言型式幫高中生指點未來學涯道路。全臺外交學系唯一以中英授課的政大外交系，攤位以「外交酒食／90」派對為主題，現場鋪上紅毯，結合餐飲禮儀與投杯球（Beer Pong）遊戲，工作同學都穿著正式服裝，突顯外交系國際化的一面。商學院大系企管系今年主題是「BA日夢冒險王」將企管系的縮寫「BA」與白日夢做連結，希望透過充滿幻想的方式，讓高中生彷彿置身於夢境中，來認識企管系的核心課程。

▲傳院學生使出渾身解數展現熱情，成為全場焦點。（圖／政治大學提供）

另外，全臺大學少有的政大東南亞語言與文化學士學位學程，招生同學穿上傳統越南服裝介紹各式東南亞美食與服飾，還有國旗遊戲，要讓高中生對南向國家有更深瞭解。中文系的許願樹在各系攤位裡相當吸睛，高中生自行把願望及期許寫在小卡片掛上許願樹。另外這次也有新的學系加入包種茶節招生行列，政大最年輕的第十個學院「創新國際學院」，明年將首度招生，預計招收40名國際生、10名本地生；就學期間學生將至海外合作大學進行移地學習一年，針對優秀學子另提供四年全額獎學金。

▲東南亞語言與文化學士學位學程同學身穿特色服裝向高中生們介紹科系。（圖／政治大學提供）

南港高中高三學生林欣縈表示，從學校老師處得知包種茶節活動資訊。未來她想就讀法政相關科系，目標是通過司法官特考，政大學長姐讓人感覺熱情且容易親近。同校同屆的劉子怡表示，她想進入政大廣電系就讀，未來規劃是從事節目幕後製作相關工作，第一次參與類似大學科系介紹活動，她說，「感覺政大氛圍十分活潑，讓我很有動力考好學測，拚進自己心目中的理想校系。」桃園觀音高中首次由老師帶隊高二生參加政大包種茶節，透過各系精彩的說明、表演，不僅讓他們感受到政大的熱情、活潑，更清楚了解各系院特色與未來發展方向。

▲企管系今年主題「BA日夢冒險王」希望透過充滿幻想的方式認識核心課程。（圖／政治大學提供）