搶攻暖冬商機！超商祭暖心系列鮮食　薑母鴨、泰式酸辣鍋通通買得到

▲氣溫驟降，超商紛紛推出暖胃系列鮮食。（圖／業者提供，下同）



記者蕭筠／綜合報導

隨著氣溫逐漸下滑，總是讓人忍不住想大吃特吃，各大超商看準國人暖胃需求紛紛推出系列鮮食，其中，小7即日起就有3款泰式系列料理上市，關東煮部分還有個人化的「泰式酸辣湯底」、「川味麻辣湯底」選擇，而OKmart在有預購獨賣的鍋物系列，包括叻沙海鮮鍋、薑母鴨等，全家則是自明日起聯手屯京拉麵推出系列鮮食，超人氣東京豚骨、奶油味噌拉麵在全家就吃得到囉。

▲小7推出冬季泰式鮮食系列。

●7-ELEVEN

小7即日起推出「星級美味-美味泰滿足」系列鮮食，包括「泰式酸辣鍋」、「泰式打拋雞拌麵」及「泰式雙拼便當」，一共3款最暢銷泰式料理，且是使用泰國直輸醬汁及泰式主廚配方指導，美味可是直逼外面星級餐廳。而根據數據顯示，關東煮愈冷賣愈好，再加上近2年手工感、外型吸睛的商品最受到歡迎，光是11月初上市的新品「泰式打拋豬湯包」短短不到2週就熱銷20萬顆，人氣破表，尤其小7去年底也針對關東煮推出個人化湯底，2種口味選擇包括「泰式酸辣湯底」、「川味麻辣湯底」，預計此波冬季泰式鮮食系列可望帶動相關業績成長1至2成。

▲全家聯手屯京拉麵系列鮮食明日上市。



●全家便利商店

全家則自明（20日）日起聯手人氣品牌屯京拉麵推出系列鮮食，不僅重現店內人氣餐點「東京豚骨風味拉麵」、「奶油味噌風味拉麵」，湯頭使用真食材熬煮，不添加人工色素，另外還有鐵板滑蛋豬排丼、日式唐揚雞、日式野菜雞肉沙拉等選擇，5款皆符合Clean Label潔淨標示認證。

▲OKmart獨賣鍋物有叻沙海鮮鍋、薑母鴨等。



●OKmart

瞄準天氣變冷後消費者的口味取向，OKmart即日起推出OKChoice系列燴飯，以辛辣、重口味為主且份量飽足，包括日式咖哩雞燴飯、咖哩豬排歐姆蛋燴飯、熱炒沙茶牛肉燴飯、麻婆豆腐燴飯、熱炒三杯雞燴飯等，另還有與福記聯名推出的4款湯品綠豆蒜、燒仙草、四神排骨湯、芋頭鹹粥，以及預購獨賣的叻沙海鮮鍋、紅燒牛肉鍋、薑母鴨、喜憨兒暖心享喝湯系列的新城肉骨茶及油猴頭菇也從即日起正式開放預購，天冷的時候對鍋物實在毫無招架之力呀。

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