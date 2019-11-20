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雪寶小夜燈、公主風無線麥克風！《冰雪奇緣2》15款超夢幻周邊曝光

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▲▼小7冰雪奇緣2周邊商品。（圖／記者蕭筠攝）

▲小7推出冰雪奇緣2周邊商品。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

睽違6年、全球影迷引頸期盼的《冰雪奇緣2（Frozen II）》就要上映了，看準粉絲們狂熱的心，小7即日起推出電影授權聯名爆米花、印章、公仔、雪寶造型夜燈、雪寶夜燈收納盒等商品，吃的玩的、3C週邊等通通都有，每一款都想帶回家呀。另為迎接聖誕節，小7也有聖誕主題專案架，總共超過20款全新新品，部分商品還有聖誕限定包裝，即日起至12月31日，活動期間指定糖果零食飲料2件8折3件77折、啤酒2件88折，3件85折。

▲▼小7冰雪奇緣2周邊商品。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼爆米花、冰雪奇緣6款公仔印章門市就買得到。

▲▼小7冰雪奇緣2周邊商品。（圖／記者蕭筠攝）

搶搭《冰雪奇緣2（Frozen II）》風潮，小7即日起推出15款周邊商品，小7各大門市就能買到鹹、甜聯名爆米花，冰雪奇緣收納罐內含榛果巧克力脆脆零食，5款野獸國冰雪奇緣2蛋擊系列肖像公仔，Q到爆炸，還有雪寶小夜燈以及6款公仔印章，每一款都超Q。

▲▼小7冰雪奇緣2周邊商品。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼艾莎、安娜、雪寶電紙繪板及無線麥克風絕對是小朋友最愛。

▲▼小7冰雪奇緣2周邊商品。（圖／記者蕭筠攝）

預購商品部分，有迪士尼授權的3C系列產品，包括冰雪奇緣系列無線麥克風，不僅大走高貴公主風，附贈女孩最愛水晶吊飾，拆下來當手環也可以，另外還加入特殊變音效果，隨時K歌沒問題；隨身負離子空氣清淨機有艾莎及雪寶2款、無線充電座、小朋友最愛電紙繪板有艾莎、安娜、雪寶3款式，LED燈環、以及隨身手持電風扇，每一款都是可愛破表。

另在ibon可以獨家預購到冰雪奇緣夜燈面紙收納盒、雪寶夜燈收納盒，無論是放在化妝桌上、辦公桌或是床頭邊都可以ㄧ物多用。聯名款不鏽鋼冰雪奇緣超真空不鏽鋼保溫杯則必須在ibon mart預購。而迪士尼授權的還有這款小熊維尼絨毛藍牙喇叭「聖誕限定款」，真的好燒啊。提醒預購期間至12月31日，預購日後3日就可到原門市取貨。

▲▼小7聖誕限定商品。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼小7推出聖誕限量商品。

▲▼小7聖誕限定商品。（圖／記者蕭筠攝）

除外，為迎接即將到來的聖誕節，小7也推出聖誕主題專案架，不僅獨家引進超過10款的巧克力商品，且各品牌也有聖誕限定包裝、口味，例如超可愛的「迪士尼聖誕巧克力鈴鐺棒」，有米奇、米妮2款，而金莎、M&M’S聖誕限定包裝奢華到不行。

▲▼小7冰雪奇緣2周邊商品。（圖／記者蕭筠攝）

▲冰雪奇緣周邊商品即日起開賣。

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