台南也有「2個女人的戰爭」競選旗幟被毀　林燕祝控告林宜瑾

▲國民黨立委參選人林燕祝，不滿對手林宜瑾臉書PO文指「做賊喊抓賊」，指摘林燕祝惡意破壞其競選旗幟之行為，前往台南地檢署提告。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國民黨台南市第四選區參選人林燕祝，因不滿同選區民進黨立委參選人林宜瑾，對日前林燕祝競選旗幟被破壞一事，在林宜瑾臉書PO文指「做賊喊抓賊」，指摘林燕祝惡意破壞其競選旗幟之行為，於11月19日下午，前往台南地檢署控告林宜瑾涉嫌違反選罷法及刑法加重誹謗罪，檢方已受理偵辦。

台南市第四選區立委林燕祝表示表示，台南新化等地她的競選旗幟被破壞毀損時，就立刻指示先向轄區分局報案，就是避免引起起無謂事端，同時藉此約束支持者不要有類似非理性的動作，競總新聞資料中根本未指名道姓，一切信賴警方查案功力，總部自律性頗高，完全依正常程序處置。

林燕祝說，針對競選旗幟屢遭惡意破壞，報警目的就在查明真相，揪出蓄意破壞者，並未點名何人，未料民進黨台南市第四選區立委參選人林宜瑾，自行「對號入座」，並公開在社群網站大放厥詞，淪於誣陷栽贓。

林燕祝指出，針對11月8日上午8時許，林宜瑾明知林燕祝並未有拆除其競選旗幟行為事證，竟基於擾亂選舉、誹謗之犯意，意圖影響候選人當選選情，透過林宜瑾之「臉書」，在不特定人均得共見共聞之網頁上，張貼「對手急喊捉賊…發現我在重劃區的競選旗幟有近半遭拔掉不翼而飛，甚至被換上國民黨候選人的旗幟…做賊的喊抓賊！…」等文字散布於眾，而以此方式指摘林燕祝有惡意破壞林宜瑾競選旗幟之行為。

為求證明林燕祝並無林宜瑾所指摘之拆除競選旗幟之行為，林燕祝除在19日中午12時30分，在市議會召開「指明道姓乎？無的放矢也！」記者會，說明此事相關情事後，並於下午1時至台南地檢署按鈴申告。

林燕祝說，她是依選罷法第104條意圖使人不當選、刑法第310條第2項加重毀謗罪提告，林宜瑾透過不實內容惡意破壞其名譽，更足以影響選民投票意向之判斷資訊及候選人選情的事證明確，損害告訴人權益甚鉅。

林燕祝指出，林宜瑾所稱永康重劃區競選旗幟被抽換，並未發現破壞情形。警方早已 查明真相，未料林宜瑾仍在臉書藉故發佈假消息，誣指是林燕祝陣營所為，毫無憑據根本是空穴來風，擾亂選舉意圖使候選人不當選，詆毀心態昭然若揭。林燕祝強調立委選舉應以民生、建設等主要議題為訴求，扮演監督的角色，爭取選民的認同，而不是只單靠意識形態來分化民眾，以及信口雌黃的方式來欺騙選民。