親上火線回應「理大事件」　林鄭：民眾和平離去警察就無暴力

▲ 香港特手林鄭月娥。（圖／記者任以芳攝）

記者馬叔安／綜合報導

香港特首林鄭月娥19日在特首辦舉行記者會時表示，希望和平解決目前在大學校園內的衝突事件，如果校內的示威者和平地走出來，就不會有警方的暴力行動，警方也會採取必要的措施，以避免悲劇在香港發生。她強調，目前的局勢尚且在變化，部份情況尚且無法做出具體的保證。

記者會期間有記者提問，是否能保證目前在校園內的民眾可以安全地離去？林鄭月娥回答，希望能夠以和平的方式來處理相關事件，如果示威者能夠以和平、非暴力的方式離開學校，放棄武器並聽從警方的建議，就不會有暴力的情況發生。

他強調，警方會採取措施，讓民眾不至於被捕，得以返回家中，至於200名未滿18歲的民眾，會以人道方式進行處置，而警方在過去的事件中處於被動地位，勢必得採取必要的行動。

▲香港理工大學近日爆發多起警民衝突。（圖／路透）

林鄭月娥稍早表示，在處理理大事件方面，自己非常擔心和關心事件，希望事件和平解決，她即使想到現場說服學生離開校園，但考量到她的出現只會加強熱度。她強調，自己無間斷地與警隊保持聯絡，並清晰表達就處理事件的立場。

林鄭月娥在昨日早上聯同保安局局長李家超，到醫院探望小腿受傷的警員， 其後在臉書發文，指理大附近暴徒不斷掟磚同汽油彈，警方已多次作出呼籲，理大校園內的人人應該盡快聽從。