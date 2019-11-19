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11船員失蹤！　南韓濟州外海29噸漁船驚傳大火全毀

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▲▼濟州島遮歸島漁船大火全毀。（圖／濟州海洋警察署）

▲ 漁船在海上發生大火。（圖／濟州海洋警察署）

記者陳宛貞／編譯

南韓濟州外海今（19日）晨發生船隻起火意外，一艘載有12人的29噸級漁船早上7時11分（台灣時間6時11分）在濟州遮歸島西方約76公里海上突然發生火災，船體幾乎全毀。濟州海洋警察署獲報派出直升機及警備艦艇全力搜救，目前找到1名船員，其餘11人仍是失蹤狀態。

《韓聯社》指出，包括船長在內的12人包括6名南韓公民及6名越南公民。南韓國務總理李洛淵下令，動員事發水域附近的所有船隻及可用的艦艇、飛機，盡全力搜救船員。

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