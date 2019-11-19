追平憲政史紀錄！安倍出任滿2886天　將成「最長命」日本首相

▲安倍晉三將成為日本憲政史上任期最長的日本首相。（圖／路透）

記者林瑩真／編譯

日本首相安倍晉三執政至19日為止已滿2886日，打平日本歷代執政最長的前首相桂太郎，將於明日超越桂太郎，成為憲政史上「最長命」的首相。

綜合日媒報導，算上安倍在2006年9月執政的1年時間，以及2012年12月作為第二屆內閣上任執政至今，執政天數已達2886日，超越了自己的外叔父、戰後已故首相佐藤榮作，還有第一代首相伊藤博文，並與戰前的大正時期首相桂太郎並列歷代最長。

如今安倍出任第四屆內閣，可望執政至2021年，將會成為日本憲政史上「最長命」的首相。不過日媒認為，安倍執政時間雖長，卻沒有決定性的政治遺產，像是主張經濟優先政策的「安倍經濟學」，以及被指政府缺乏緊張感。

報導指出，佐藤榮作雖排名第3，但是是連續在任天數的第1名，上任就以在美軍統治下的沖繩回歸為目標，花了7年8個月實現，更因為提出「無核三原則」讓他在卸任後獲得諾貝爾和平獎。

至於排名第1的桂太郎，則是締結日英同盟，並在1904年日俄戰爭中獲勝，令日本躋身世界列強，進入軍國主義時代直至太平洋戰爭。同時，桂太郎也確立了「桂園時代」，讓政治集團交替執政換來穩定政治形勢，因此得以長期執政。

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