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女大生把「醫院當摩鐵」！每晚啪2次…護理師害羞「做紀錄」

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▲陳木榮醫師在節目中分享特殊案例。（翻攝自YouTube）

實習記者羅明輝／綜合報導

小兒科醫師陳木榮日前上《醫師好辣》時分享一特殊案例。一名就讀大二的女病患，因泌尿道感染住院做進一步檢查。一天晚上他查房時，才拉開這名女病患的床簾，就看見一名男生突然迅速趴下，女病患則是立即將棉被拉起來遮住脖子處，很明顯他們就是正在「做愛做的事」。儘管情況有些尷尬，但當下他仍故作鎮定，稍微詢問完對方病況後就離開了。

陳木榮說道，離開病房後他回到護理站，全場護理人員就全都轉過頭、痴痴地對著他笑說「你也知道囉！」他後來詢問負責照顧該床的護理師，才知道原來女病患的男友每天都會在半夜2、3點以「探病」為由來醫院，接著就「兩小無猜、火力全開」。

請繼續往下閱讀...

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▲床廉一拉開，只見一名男生迅速趴下。（翻攝自YouTube）

雖然護理師們實在不好意思去開口阻止，但基於好奇，於是他們決定默默替這對情侶記錄下「行房時間」，像是「昨天2次，1次30分鐘、1次10分鐘」，以此作為病情參考。

就這樣一個禮拜過去，女病患的泌尿道感染的情況仍未改善，醫生這才提醒她：「這樣太頻繁的性行為，也會影響到疾病復原的能力，如果可以的話，最近先不要跟妳男友在一起」。後來女病患沒有再與男友見面，幾天後果然就康復出院了。

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▲護理師說，她們還偷偷幫這對情侶做嘿咻紀錄。（翻攝自YouTube）

陳木榮笑說，其實護理師沒有干擾到小情侶，但為了「做紀錄」，他們每隔一陣子，就會去女大生的隔壁病床替一位媽媽量血壓、蓋棉被、關窗戶，因為這樣太過頻繁的照顧，還不小心讓這位媽媽誤會，以為自己病情嚴重。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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