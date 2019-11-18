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台南就業中心本週2場徵才　 逾500個工作機會

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▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心於11月20及22日連辦2場徵才活動。（圖／記者林悅翻攝）

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心於11月20及22日連辦2場徵才活動。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

為使求職朋友皆能獲取面試機會早日就業，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心於11月20及22日連辦2場徵才活動，計19家優質廠商，徵求逾500個優秀人才，找工作的朋友快把握現場媒合機會。

第1場次，11月20日下午2時至4時，於中西區郡王里活動中心（台南市中西區建業街20號，府前路致和證券與延平郡王祠中間路口進入），辦理「2019郡王徵才，成功就業」聯合徵才活動，預計邀請16家廠商就近媒合社區居民就業。當天旭暉應用材料、森田印刷廠、台糖長榮酒店（台南）、州巧科技、福安工業、台南大員皇冠假日酒店、瑩聯輪刷、黑橋牌企業、春於實業、美商德盟台灣分公司、樂活眼鏡、法蘭西床、奇美食品、光洋應材科技、海底撈火鍋、東海青科技等16家廠商，提供國貿助理/專員、文書助理、產品開發工程師、設計工程師、助理工程師、輪班技術員、品保技術員、外場服務員、廚師、包裝作業員、倉管儲備幹部、國貿助理、文書助理、清潔員、櫃檯員、房務員、安全員、短期作業員、物流司機、客戶服務人員、好市多台南店展示專員…等368個工作機會。

第2場次，11月22日上午9時30分至11時30分，於台南就業中心3樓會議室（台南市東區衛民街19號）辦理三隆齒輪、東佑達自動化科技、帝谷企業徵才等3家廠商，徵求145個操作工，工作地點在安南區。

台南就業中心胡瑞娟主任提醒，參與現場徵才的朋友，當天盡量提早到場，爭取多家公司面談機會，務必將徵才當天視為正式場合，並積極展現熱忱與專業來贏得好印象。倘若面試排隊人潮稍多，也應保持笑容及耐心等待，因為企業可能會暗中觀察等待者的態度與特質。面試後也不要忘記應有禮節，即使現場無法立即媒合成功，卻也獲取了寶貴的面試經驗與企業資訊，也為職涯規劃作參考。

活動相關訊息歡迎撥打06-2371218分機192洽詢。如果想了解更多的徵才活
動，歡迎上「台灣就業通網站-徵才專區」查詢（https://exam.taiwanjobs.gov.tw/）。

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