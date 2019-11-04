iPhone也要「摺起來」　Apple摺疊手機專利曝光

▲iPhone摺疊手機專利曝光。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／綜合報導

在三星、華為都揭示其摺疊手機產品後，摺疊版iPhone也悄悄露出了曙光；根據Apple在10/31所發佈的一項專利申請，載明了Apple如何將柔性OLED顯示器導入到未來的設備中，以增強其功能而又不影響硬體強度。這項技術未來將不僅可運用在iPhone上，即便是iPad、MacBook都可望導入。

根據外媒指出，美國專利第10,345,860號顯示出iPhone、iPad等產品，如何在任何情況下（摺起或攤開）呈現視覺內容；另外，專利中也顯示了帶有環繞式顯示器的電子設備設計，在設計當中也指出顯示器將具備可撓式螢幕與透明外殼。

此外，專利中也提出了一種透過顯示器表層側面彎曲的方式，以達到最小化顯示器邊框的技術，這將使得裝置所使用的螢幕材料可以被拉伸、彎曲，而不因此導致破裂。

不過，Apple並不是唯一一家在可摺疊螢幕裝置唯一感到興趣的公司，舉凡三星電子、華為等都針對可摺疊螢幕裝置推出相對應的產品；不過，在2013年3月時，Apple已申請了一項「革命性」的iPhone專利，該公司不僅讓iPhone搭載可撓式螢幕，且還在裝置側邊裝上了虛擬按鈕。

但是外媒也認為，像Apple這樣的大公司通常會申請專利，有時僅是確保其想法不會被其他競爭公司使用，但申請專利並不代表Apple將來一定會發布與專利相對應的產品。

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