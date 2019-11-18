運用高雄147發芽玄米　屏科大「蝶豆柑橘米麵包」口齒留香

▲屏東科技大學餐旅管理系與土木系、農園系跨系整合研發，和義大天悅飯店邱子文共同合作，18日以高雄147發芽玄米開發創意料理 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東科技大學餐旅管理系與土木系、農園系跨系整合研發，和義大天悅飯店邱子文共同合作，18日以高雄147發芽玄米開金創意料理，推出富有創意與綠色環保的「裸食饗亭無餐具創意餐會」，現場設有中式區、西式區與烘焙區等三大創意料理區，色香味俱足，令人垂涎欲滴。

▲▼戴昌賢校長（左四）與創意料理人員、餐旅系趙偉廷老師以火龍果皮製作美式火龍果漢堡。

戴昌賢校長表示，這次創意料理，運用校方生產的高雄147發芽玄米，結合許多老師的專業與加持並跨足學校農學院、工學院、管理學院，利用這樣一個的機會，把農業的六級產業從生產、加工到未來的行銷都做了最好的詮釋。

而在《中式區》由南部最知名餐旅系陳文東副教授（阿東師）以發芽玄米進行發想，運用台灣形狀及顏色象徵族群融合，顛覆對米飯單調無趣的思維，多元化製作出五行創意壽司、粄條梅香雞肉捲、東坡米香刈包、南瓜豆沙球等料理。

《西式區》則由餐旅系的新男神主廚－趙偉廷老師，以在地的火龍果樹皮、花等廢料創意改造，手作出美式火龍果漢堡、火龍果堅果塔、法式果花雞肉凍等異國餐點，顛覆大眾對於火龍果只有果實可以食用的迷思。

《烘焙區》由剛獲得韓國烘焙大賞金牌的義大天悅飯店邱子文主廚與餐旅系三年級沈佳侑同學共同設計出10樣發芽玄米創意作品，有奇異果香草米慕斯、蝶豆柑橘米麵包等，加入近年來年輕消費者最愛的蝶豆花，為米麵包披上了一層浪漫薄紗，柑橘的香氣令人口齒留香。