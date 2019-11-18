左轉轎車與機車相撞「1女飛過車頂」　網嘆：傻屌式左轉遇自殺式飆車

記者游芳男／宜蘭報導

18日宜蘭發生直行雙載機車撞左轉轎車，騎土一人飛過車頂另一人掉落車旁的驚險畫面！網友形容：「傻屌式左轉遇自殺式飆車」、「機車缺乏安全駕駛觀念，汽車不懂禮讓直行車」。車禍發生時，幸20秒後有救護車經過，將小腿骨折變形的女騎士送醫。

▲18日宜蘭發生直行雙車載機撞左轉轎車，一人飛過車頂另一人掉落車旁（箭頭所指）警險畫面，網：「傻屌式左轉遇自殺式飆車」。（圖／擷取自「爆料公社」，下同）

有網友貼文「自殺式左轉＋神風式衝刺、「超高效率20秒到達的救護車」、「女騎士小腿骨折變形、希望沒事...」，並PO出當時轎車車主的發言：「我以為她們要停下來讓我過去...」。

這場車禍發生在上午9時許，地點位於羅東鎮中山路一段，一輛白色車轎在十字路口左轉時，對向的直行雙載機高速撞上轎車右輪側，機車女駕駛撞飛過轎車車頂落下，機後載另一人是撞到轎車右後車窗處硬生撞落地面。

▲▼18日宜蘭發生直行雙載機車撞左轉轎車，一人飛過車頂另一人掉落車旁警險畫面，而機車車頭是全毀。（圖／擷取自「爆料公社」，下同）

兩車撞擊畫面，不輸電影特技般驚險，網友紛紛留言：「傻屌式左轉遇自殺式飆車」、「如果可以騎到光速的兩倍說不定可以回到未來」、「轉彎都沒有注意的～想彎就彎 以為打燈就無敵喔？」、「機車缺乏安全駕駛觀念，汽車不懂禮讓直行車」。

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