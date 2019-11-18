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年終醫美大熱門 拉提、緊實、第三代海芙音波詢問度高

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▲海芙音波。（圖／海芙音波）

▲去年正式引進台灣的韓國第三代海芙音波，非侵入式拉提、幾乎無復原期、口碑好，加上有蔡淑臻、小8張允曦加持推薦，今年在診所的詢問度、指名度也爆增。

【企劃特輯】

圖／張馨尹提供

每年十一月到隔年農曆年，堪稱台灣醫美的大旺季；因為許多醫師建議在秋、冬季進行微整，因為術後可以避開高溫和曝曬；此外，年底有聖誕、跨年、新年這些大節日需要「見人」，很多人也會選擇這段時間「進廠保養」讓自己更緊實、更年輕。

醫美新機王 第三代海芙指名度暴增
根據醫美業者表示：每年進入秋冬季除了雷射保養的旺季之外，不動刀、無復原期的音波拉提療程，也很受歡迎；去年才從韓國正式引進台灣的韓國第三代海芙音波，穩定度高、能量精準，幾乎沒有恢復期、口碑好，加上有蔡淑臻、小8張允曦加持推薦，今年在診所的詢問度、指名度也爆增。

▲海芙音波。（圖／海芙音波）

▲女星蔡淑臻、小8等女星大力推薦，加上眾多醫師的推薦，讓不動刀、無復原期的「第三代海芙音波」晉升為音波拉提的「新機王」。

衛福部核淮可適用於「身體」和「臉部」
「第三代海芙音波」去年正式在台推出後，不但消費者療程滿意度高，也備受專業醫師肯定，忠孝元晨診所陳志嘉院長表示：「第三代海芙」是專為東方人臉型、膚況量身設計的音波探頭，有別以往歐美系的探頭較大，第三代海芙音波拉提的細薄探頭，更可以服貼在臉部曲線處；且以往傳統音波拉提除了深度受限，連部位也受限，只能作用在臉部，但是第三代海芙音波拉提除了臉部可適用，更可作用在鬆弛的頦下（雙下巴），臉部特殊部位，以及身體多處，如最多患者在意的腹部跟大腿，都可以緊緻拉提，「第三代海芙」也是經由衛福部核淮可適用於「身體」和「臉部」的音波拉提儀器。

▲海芙音波。（圖／海芙音波）

▲新開幕的忠孝元晨忠孝診所特別引進韓國第三代海芙療程，因為滿意度佳、口碑好，讓指名度暴增。

針對亞洲人臉型、膚質量身設計
傳統的音波拉提大多是由歐美國家所開發，探頭的設計也以西方人的輪廓為主，所以服貼程度並不適合東方人的臉型，尤其，在眼周部位更難以服貼，由韓國所開發、引進的第三代海芙音波拉提，針對東方人的臉形、膚況結構所設計的探頭細長、輕薄，非常容易服貼在局部，最特別的是改善了眼周視線的死角設計出前窄後寬2.0迷你探頭，讓最困擾的眼周細紋問題獲得改善。

六種探頭針 解決不同鬆弛問題
「第三代海芙」和一般音波最大的差異就在「探頭」的設計。傳統音波拉提通常只用1~3種不同深度探頭，常常有用一個探頭打完全臉的案例；但臉部各部位鬆弛程度、筋膜層深度不同，需要的「探頭深度」也不相同，所以一般音波拉提深度只能拉提表淺的部位，無法解決更深層，例如：臉頰、嘴邊肉、雙下巴、身體的鬆弛問題。

▲海芙音波。（圖／海芙音波）

▲第三代海芙音波有六種不同深度的探頭來搭配治療，作用深度可達較深的筋膜層及脂肪層。

忠孝元晨診所陳志嘉院長指出：韓國「第三代海芙音波」改良開發出「六種深度」的探頭，能針對不同的部位，提供拉提緊緻客製化的療程，有效的解決臉上各部位的鬆弛問題，而且創新探頭大大減少療程所需的時間，療程中的不適感都降低許多。

▎陳志嘉醫師      元晨忠孝復興院長 
• 現任元晨診所醫師 • 台灣外科醫學會專科醫師
• 台灣泌尿科醫學會專科醫師 • 亞太美容外科專科醫師暨常務監事 
• 歐洲美容外科醫學院（ECAMS）私密手術專家 
• 亞洲國際醫學美容整形外科教育協會醫師
▎經歷
• 韓國MAN男性整形專科醫院手術交流講師 
• 韓國BIO眼整形專科醫院研究醫師 
• 韓國JK 醫學美容整形中⼼研究醫師

▲海芙音波。（圖／海芙音波）

• 韓國iFace鼻整形專科醫院研究醫師
• 法國sculptra童顏針原廠認證 • 美國Ulthera極線音波拉提原廠認證 
• 德國MERZ晶亮瓷注射原廠認證 
• 台北醫院主治醫師 • 台北市聯合醫院總醫師
• 台灣美容醫學會醫師
• 林⼝長庚醫院外科醫師
• 羅東博愛醫院主治醫師

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