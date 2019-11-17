保護動物宣導　提供300免費晶片及500劑狂犬病疫苗

▲▼ 嘉義市保護動物宣導活動。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市宣導保護動物觀念，17日上午於嘉義市中央廣場舉辦「保護動物-嘉你義起來」動物保護宣導活動，現場提供300隻免費寵物晶片植入及500劑狂犬病疫苗注射服務。

市長黃敏惠表示，一到活動會場就看到年輕的爸爸媽媽帶著孩子與家中狗狗一起來參加，心裡真是很感動，寵物是家中的一份子，有寵物的陪伴，就是最幸福、最美好的生命教育。

黃敏惠也頒發獎狀給本市評鑑優等及甲等的10家寵物業者及動物保護繪畫比賽得獎學生，感謝大家一起共襄盛舉關懷動物、尊重生命，會中還有狗狗飛毛腿、狗狗障礙賽、狗狗大胃口與闖關摸彩等活動，吸引眾多民眾帶著家中的狗寶貝們一起來共度歡樂週末。

建設處表示，寵物是我們的家人，愛牠就不要千萬抛棄牠，生活中因為有各式各樣動物存在，豐富了我們的視野，對大自然的萬物，我們都應該抱著平等、關懷與愛護，更要好好照顧牠的健康，不管是生殖、疫苗施打或飲食方面，再次呼籲大家善待動物，尊重生命。目前動物保護教育園區正在招募志工，歡迎年滿18歲且熱愛動物的民眾加入志工行列，大家一起來為動物保護盡一份心力。

「保護動物-嘉你義起來」動物保護宣導活動，讓中央廣場成為眾多狗狗與小貓的樂園，許多飼主帶著心愛的寶貝，排隊等候植入晶片及注射狂犬病疫苗，市府建設處表示，會中提供300隻免費寵物登記晶片植入及500劑狂犬病疫苗，爲已完成寵物登記的犬隻免費注射，民眾只要攜帶身分證明文件及家中貓狗寶貝至現場辦理即可。



現場也有狗狗認養活動，牠們大多為原飼主棄養，但在善心人士悉心照料下，個個活潑可愛，市府呼籲關心、喜歡動物的民眾除了領養流浪犬，也可以到現場招募志工的攤位加入動保園區志工行列，直接參與動物保護工作，讓流浪動物能有機會重拾生命的光采。

今日活動還設計了飼主與愛犬同樂的項目，包括狗狗大胃王、狗狗飛毛腿及狗狗障礙賽等，飼主們各個使出混身解數，帶著愛犬完成挑戰，期待抱回大獎，即使沒得名也有參加獎，皆大歡喜，豐富多元的活動內容，讓寵物們度過一個快樂又溫馨的週末假期。