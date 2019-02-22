黑夜閃光燈一閃！　拍到水獺在石頭上享用抓到的大魚

大陸中心／綜合報導

細長的尾巴、肥短的小手與渾圓的眼睛，擁有可愛外表的水獺，近年來吸粉不少！不過水獺早在2015年就被中國列為國家一級保護動物，而陜西一名攝影愛好者日前就在陜西佛坪縣椒溪河流域，閃光燈一閃，捕捉到了野生水獺在黑夜裡覓食的珍貴照片。

▲陜西佛坪縣椒溪河流域，捕捉到野生水獺夜間覓食。（圖／翻攝自華商網）

據《華商報》報導，照片中，一隻野生水獺從河邊抓到一條大魚，並叼到大石頭上食用。據了解，水獺喜歡在兩岸林木繁茂的溪河地帶生活，白天休息，夜間活動。由於野生水獺的數量漸漸稀少，2015年水獺就被列於世界自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄中。

照片拍攝者王建何表示，近年來佛坪縣的森林化建設步伐加快，生態環境逐年變好，人們的保護意識越來越強，也越來越多的野生動物出現在佛坪縣附近。

水獺的頭扁耳小腳短，趾間有蹼，還有十層非常短而密（密度達到1000根/平方毫米）的細軟絨毛，以保持身體的乾燥和溫暖。大多數水獺都以魚類為食，此外也吃蛙類、淡水蝦和蟹類。

▲水獺近年來成為熱門寵物飼養的選擇。（圖／取自免費圖庫pixabay）

由於日本對於寵物的法規較為寬鬆，許多人會選擇飼養水獺當作寵物，但是水獺通常是以家庭形式生活，如果成為寵物獨居將會引發壓力，進而造成消化不良的健康問題，且最多人飼養的「亞洲小爪水獺（Aonyx cinerea）」，就被世界自然保護聯盟瀕危物種列為「易危」的野生動物。由於水獺的可愛外貌，讓日本的水獺市場供需失衡，更有不良商人趁此機會走私水獺，引發生態問題。