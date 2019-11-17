85年歷史天理教東門教會浴火重生　檜木神殿修復落成

▲▼ 天理教嘉義東門教會神殿修築落成奉告祭。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

已有85年歷史的天理教東門教會，是目前全台天理教會中唯一檜木打造的宗教建物，107年因鄰宅火災遭受波及，造成屋頂及部分牆面結構嚴重受損，歷經一年多的修繕，17日舉辦盛大修築落成奉告祭，市長黃敏惠表示，市府之後會努力保存具有文資價值的東門教會。

▲▼ 天理教嘉義東門教會神殿為木造建築（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠表示，天理教東門教會不只是老建築，更是大家凝聚信仰之處，去年9月因隔壁民宅發生火警，加以木造平房位於巷道內，火勢迅速波及周邊建築，使得85年歷史建物、擁有木造日式格局的天理教嘉義東門教會遭到波及。其後文化部與市府文化局辦理現勘，至現場與東門教會研商後續修復評估，以及如何提升文化資產保存價值，並申請文化部老建築再生計畫。

▲▼市長黃敏惠出席天理教嘉義東門教會神殿修築落成奉告祭。（圖／記者翁伊森翻攝）

在文化局的輔導之下，東門教會成功爭取到「文化部補助私有老建築保存再生計畫」經費，獲得千萬元的補助，這是一個非常成功的跨域合作私有建築案例，更成為嘉義市爭取中央補助地方私有老屋修繕首例。一年多的重建修繕工程，讓東門教會再度重現在世人面前。中央與地方一同為文化資產努力，也鼓勵更多嘉義市私有的特色老屋主動保存並永續經營。

1934年完工的天理教嘉義東門教會神殿，是目前全台保留最完整、最大的天理教會，採用日本柱樑構架式工法，不用一根螺絲釘、純檜木卡榫打造。建築物可見日式鳥居、庭院、教徽、造景設計等，內部格局保留日本建築獨有的精神之柱「真柱」，建築價值相當獨特。相信東門教會整修完成後，未來持續接待來自各地的訪客，永久保留此棟建築物，傳遞老建築新生命與新故事，發揮文化資產的傳承。

1896年天理教開始在台灣傳教，於台灣各地設置傳教場所，1904年加藤金、丈夫彌市郎等人於嘉義鋪設阿里山鐵路時展開傳教活動，1913年正式成立嘉義東門佈教所，因此這段歷史跟嘉義市的發展有非常密切的關係。同時建物原木是最珍貴的文化財，是精品中的精品才能作為佈道場所木材。市府文化局便和大家合作，申請文化部計畫預算並修築完成。老建築因為人的理念與永不放棄的堅持浴火重生，讓珍貴的信仰文化與精神繼續傳承。