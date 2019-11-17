　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中騎士闖紅燈+違規左轉：你開單我就撞死！還有600萬領　12警無奈放人

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

闖紅燈+違規左轉遭攔！騎士：你開單我就撞死還有600萬領　12警無奈放人。（圖／東森新聞）

▲張男往馬路中間走。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

台中市大里區一名張姓阿伯騎車闖紅燈還違規左轉，被警方攔下來，他先裝窮裝可憐，看員警不領情竟以死要脅。警方一共出動12名警力，最後拗不過阿伯放人，將依法開單舉發。

事發於15日晚間，附近居民在樓上直擊，張男違規後不停耍賴，搬出哀兵策略想要警察放行，眼見不奏效竟直接衝到馬路上，「我跟你講啦，我現在就去撞死，還有600萬可以領啦」，立刻被一旁的員警拉回路邊。

▼員警立刻把張男拉回路邊，以免發生意外。（圖／東森新聞）

闖紅燈+違規左轉遭攔！騎士：你開單我就撞死還有600萬領　12警無奈放人。（圖／東森新聞）

闖紅燈+違規左轉遭攔！騎士：你開單我就撞死還有600萬領　12警無奈放人。（圖／東森新聞）

▲▼張男激動到怒摔安全帽。（圖／東森新聞）

闖紅燈+違規左轉遭攔！騎士：你開單我就撞死還有600萬領　12警無奈放人。（圖／東森新聞）

「我撞死好了！我真的撞死好！」張男激動吼「你儘管開單啦」，不顧一旁員警安撫「我不會開你單啦」，情緒越來越激動，還脫下戴在頭上的安全帽，重摔在地。

警方加派警力到場，一共有12名員警，最後拗不過張男選擇放人，整起鬧劇約20分鐘。霧峰分局成功派出所副所長黃冠智表示，通報本所警力前往支援，防止該男有自傷言語或舉動，及避免造成其他狀況危害。

黃冠智說，針對張姓駕駛人闖紅燈的部分，屬於重大交通違規，對交通安全造成嚴重危害，且非屬交通違規可以勸導的項目，將依據錄影蒐證，予以依法舉發。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

．ETtoday新聞雲提醒，給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

闖紅燈+違規左轉遭攔！騎士：你開單我就撞死還有600萬領　12警無奈放人。（圖／東森新聞）

▲▼一共12名警力到場。（圖／東森新聞）

闖紅燈+違規左轉遭攔！騎士：你開單我就撞死還有600萬領　12警無奈放人。（圖／東森新聞）

ET快訊
「對號座乘客」拒讓位給孕婦　她拍照公審：丟光台灣人的臉
蔡英文「英德配」成軍：不讓國民黨見縫插針！對手用語不堪、不懂
LIVE／千呼萬喚！蔡英文0900宣布最強「蔡賴配」迎戰韓國
Her超任性下殺38折起！快來買好買滿撿便宜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

機車置物箱內藏放疑似真槍遭社維法函送　法官判免罰：屬隱私空間

壯漢發狂亂竄國宅揮刀亂砍　盾牌警棍亂鬥！2人受傷送醫

台中騎士闖紅燈+違規左轉：你開單我就撞死！還有600萬領　12警無奈放人

超商女在媽面前被「摸腰臀再襲胸」　癡漢搭訕起手式：做我老婆？

美食外送滿街跑…夜店老闆看到商機：房東慘了！青年創業殺出血路

話術洗腦同學！「無卡分期」買手機現賺5千　台中80大學生慘扛600萬貸款

4歲小網美遭22歲女撞死！哥目睹心痛「看不到她長大」…靈堂淚擺養樂多告別

快訊／台東深夜翻車！男大生「爆頭」慘死　轎車衝出車道1死1傷

中油三輕塔壓縮機跳車！火光爆竄「黑煙3秒沖天」…民眾嚇傻報案

癌末夫「壽命剩半年」保外受阻！妻子痛罵「阿扁都可以」…雲林二監神打臉

中醫師激推「5通屎神招」解便祕　喝水2000CC+揉2穴位HEN有效

舊屋重建！90歲翁「暖捐善款」　368名義工助父攜3姊妹獲新家

屁孩首度一人挑戰抒情Rap　林宥嘉秒被圈粉：這個是誰想的

台鐵大媽行李擋道...車長出面勸　她爆氣怒飆「我要檢舉妳！X種」

阿扁保外20次！癌末受刑人卻遭拒　妻崩潰自殘：他剩半年能陪1歲兒

吱吱深情飆唱《Shallow》　陶喆自薦 :我可以幫你製作

9歲男孩蓄髮18個月被譏「像女生」剪去長髮助癌童...母讚：以他為榮

全球僅1隻！「額頭多1條小尾巴」　超萌獨角浪汪爆紅...網友搶領養

Ella祝福林志玲：找我「取經」生子！　跨年冰島孕二胎？...太冷蝌蚪游不動XD

喜歡熱情台灣人、摩托車文化 加拿大師最愛寶島「10大理由」

機車置物箱內藏放疑似真槍遭社維法函送　法官判免罰：屬隱私空間

壯漢發狂亂竄國宅揮刀亂砍　盾牌警棍亂鬥！2人受傷送醫

台中騎士闖紅燈+違規左轉：你開單我就撞死！還有600萬領　12警無奈放人

超商女在媽面前被「摸腰臀再襲胸」　癡漢搭訕起手式：做我老婆？

美食外送滿街跑…夜店老闆看到商機：房東慘了！青年創業殺出血路

話術洗腦同學！「無卡分期」買手機現賺5千　台中80大學生慘扛600萬貸款

4歲小網美遭22歲女撞死！哥目睹心痛「看不到她長大」…靈堂淚擺養樂多告別

快訊／台東深夜翻車！男大生「爆頭」慘死　轎車衝出車道1死1傷

中油三輕塔壓縮機跳車！火光爆竄「黑煙3秒沖天」…民眾嚇傻報案

癌末夫「壽命剩半年」保外受阻！妻子痛罵「阿扁都可以」…雲林二監神打臉

全球大吹降息風、資金潮要來了　外銀點名看好6大潛力族群

福斯Touran「109.8萬元」在台上市　全車系標配IQ.DRIVE安全科技

洋基有托瑞斯可取代游擊　仍沒放棄簽回葛雷格里斯

喜歡到安養中心唱歌和長輩互動的女孩　陳俐菁要出唱片了

投書／京都咖啡館的咖啡好喝，原因竟不在於豆子？

緬甸翁腳痛無法行走以為脊椎出問題　來台想開刀才知是屈公病

小菜20元！南港平價清燉牛肉麵　肉超大塊、湯頭有白胡椒香

現省1110元！「資生堂百優乳霜」超殺　秋冬養肌靠一瓶解決所有煩惱

遭越南籍移工「咖啡話」！　調皮鄰居門鈴一按就跑走　他氣到衝上樓理論

機車置物箱內藏放疑似真槍遭社維法函送　法官判免罰：屬隱私空間

昆凌比基尼「重點部位」尺度好大！　粉看ID嚇慘：周杰倫生氣了

社會熱門新聞

轎車中興橋翻覆燒爛　單親媽車內成焦屍

洗腦賺佣金　80名大學生賠600萬

男友撞車爆炸　她受困燒成焦屍...死因揭曉　

4歲妹遭撞死　哥靈堂擺養樂多告別

癌末夫「壽命剩半年」保外受阻　雲林二監打臉

國道警被撞亡　肇事司機判8月

台東深夜傳翻車　男大生爆頭慘死

中興橋貨車與2車碰撞　女子卡車內被燒死

3屍案母子靈堂簽名簿全白…桌上擺2奶瓶

桃園「通靈女檢」破墜樓案　一開口同仁背超涼

不滿女副總！協理LINE群狂罵：看門狗都當不好

人夫在外尋刺激！她得憂鬱症怒告　小三：是妳縱容

親妹妹騙哥哥5.4億　法官10年刑期「判到滿」

外送商機興起　夜店老闆看到商機：房東慘了

更多熱門

相關新聞

台電中部桌球賽800選手以球會友

台電中部桌球賽800選手以球會友

台灣電力公司為鼓勵民眾運動，並培養體育人才，長年舉辦體育賽事，16日在台首辦中部地區「電力杯敦親睦鄰桌球邀請賽」，為期1天的賽事吸引87組近8百位大選選手報名參加。台電董事長楊偉甫說，希望此賽事未來也能年年舉辦，運動不分大小，藉此讓大家切搓球技，以球會友。

泰籍移工酒後鐵棍打死同鄉

泰籍移工酒後鐵棍打死同鄉

台中妹深夜Uber求救　司機看地點嚇慘：撐住

台中妹深夜Uber求救　司機看地點嚇慘：撐住

醉婦派出所吐口水辱警遭壓制上銬

醉婦派出所吐口水辱警遭壓制上銬

5月大男嬰疑趴睡窒息送醫不治

5月大男嬰疑趴睡窒息送醫不治

關鍵字：

闖紅燈台中大里

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 12強 韓國瑜 王令麟 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

都用「塑膠袋裝熱湯」！她罹癌摘子宮…2孩下場超慘

關係是「叔嫂」　她哭稱「老公」

北科大赴美失蹤留學生找到了

乘客拒讓位　她公審：丟台灣人臉

最兇學士服照！女大生「南球炸裂」比例超邪惡

Sandy被當面嗆　吳宗憲：我知道是誰

背包女墜37樓「碰4樓平台」屍體倒掛牆上　頭顱飛進河

林志玲婚紗曝光！珍珠點綴美翻啦

空拍超震撼！韓國瑜惹怒市民...10萬高雄人挺小英「光復高雄」

小A辣突投震撼彈：在變性！

5幼擠被子取暖　網見亮點秒笑炸

UBIKE忘記還！GINO過18小時刷卡「嚇到翻白眼」

韓國瑜土城造勢人數曝：真的越來越少

22歲妹子月經沒來過！「歷任男友都進不去」醫生檢查GG了

比特犬每晚消失　媽收到照片傻眼

更多

最夯影音

更多
中醫師激推「5通屎神招」解便祕　喝水2000CC+揉2穴位HEN有效

中醫師激推「5通屎神招」解便祕　喝水2000CC+揉2穴位HEN有效
舊屋重建！90歲翁「暖捐善款」　368名義工助父攜3姊妹獲新家

舊屋重建！90歲翁「暖捐善款」　368名義工助父攜3姊妹獲新家

屁孩首度一人挑戰抒情Rap　林宥嘉秒被圈粉：這個是誰想的

屁孩首度一人挑戰抒情Rap　林宥嘉秒被圈粉：這個是誰想的

台鐵大媽行李擋道...車長出面勸　她爆氣怒飆「我要檢舉妳！X種」

台鐵大媽行李擋道...車長出面勸　她爆氣怒飆「我要檢舉妳！X種」

阿扁保外20次！癌末受刑人卻遭拒　妻崩潰自殘：他剩半年能陪1歲兒

阿扁保外20次！癌末受刑人卻遭拒　妻崩潰自殘：他剩半年能陪1歲兒

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面