台中騎士闖紅燈+違規左轉：你開單我就撞死！還有600萬領　12警無奈放人

▲張男往馬路中間走。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

台中市大里區一名張姓阿伯騎車闖紅燈還違規左轉，被警方攔下來，他先裝窮裝可憐，看員警不領情竟以死要脅。警方一共出動12名警力，最後拗不過阿伯放人，將依法開單舉發。

事發於15日晚間，附近居民在樓上直擊，張男違規後不停耍賴，搬出哀兵策略想要警察放行，眼見不奏效竟直接衝到馬路上，「我跟你講啦，我現在就去撞死，還有600萬可以領啦」，立刻被一旁的員警拉回路邊。

▼員警立刻把張男拉回路邊，以免發生意外。（圖／東森新聞）

▲▼張男激動到怒摔安全帽。（圖／東森新聞）

「我撞死好了！我真的撞死好！」張男激動吼「你儘管開單啦」，不顧一旁員警安撫「我不會開你單啦」，情緒越來越激動，還脫下戴在頭上的安全帽，重摔在地。

警方加派警力到場，一共有12名員警，最後拗不過張男選擇放人，整起鬧劇約20分鐘。霧峰分局成功派出所副所長黃冠智表示，通報本所警力前往支援，防止該男有自傷言語或舉動，及避免造成其他狀況危害。

黃冠智說，針對張姓駕駛人闖紅燈的部分，屬於重大交通違規，對交通安全造成嚴重危害，且非屬交通違規可以勸導的項目，將依據錄影蒐證，予以依法舉發。

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▲▼一共12名警力到場。（圖／東森新聞）