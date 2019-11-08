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台灣觀光形象館推山脈旅遊！AR讓你秒從「台北旅展→阿里山」

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▲▼蔡英文、林佳龍蒞臨2019台北國際旅展臺灣觀光形象館。（圖／觀光局提供）

▲蔡英文、林佳龍蒞臨2019台北國際旅展臺灣觀光形象館。（圖／觀光局提供，下同）

記者胡順惠／台北報導

台北國際旅展（ITF）於今（8）日至11日在南港展覽館正式舉行。交通部觀光局特別設置台灣觀光形象館，以「玩美登台」為主題，推廣5條登山經典路線及7條山脈旅遊路線，同時也為「2020脊梁山脈旅遊年」宣傳暖身，希望營造台灣親山品牌，也讓全世界看見台灣，總統蔡英文、交通部長林佳龍等人親臨現場開館。

總統蔡英文、行政院政務委員張景森、交通部部長林佳龍、台灣觀光協會會長葉菊蘭及觀光局局長周永暉親臨「台灣觀光形象館」一同手持趣味登山證，體驗推廣5條登山經典路線及7條山脈旅遊路線，以及全年度觀光特色活動，為「2020脊梁山脈旅遊年」宣傳暖身。

觀光局表示，台灣觀光形象館以「玩美登台」為主軸，規劃三大主題，包含以多媒體屏幕望穿台灣百態之美的「光之林」、可供民眾登上台灣山之秘境並高山攻頂拍照留念的「山之脊」、及以等高線呈現台灣山脊生態之美的「山之光」等互動體驗，讓民眾體驗台灣山脈之美。

另外，今年特別於舞台屏幕安排AR體驗活動「玩美登台」，以體感互動裝置讓民眾身歷其境，如於雪山山脈堆雪人、阿里山山脈召喚日出、於玉山山脈及海岸山脈散步優遊等活動。

請繼續往下閱讀...

▲▼2019台北國際旅展臺灣觀光形象館。（圖／觀光局提供

▲2019台北國際旅展台灣觀光形象館。

展場更設有四大體驗活動，包含「地之熱－探究台灣豐富的地下寶物」認識台灣溫泉、煤礦歷史，另設有情境區供趣味拍照；以地方創生與生活採集為軸心，串連地方產業，邀請多位匠師職人，如「原蹤－編織村」噶瑪蘭族香蕉絲織布達人重現傳統技藝、「客行－好客庄」民眾可體驗製作客家的藺草編藝及紙雕花、「村屋－花磚屋」帶民眾體驗臺灣百年花磚工藝。

現場更開進了在地好味的「台灣專車」，以天天好滋味提供「台灣洛神花餅」、「香蕉雞蛋糕」、「台灣鳳梨酥／芒果酥」及「愛玉冰」每日限量分享給現場民眾。

本次還特別邀請到旅遊達人－巴鈺暢談鐵道親子旅遊、深海美人－大霈分享探索台灣眾多海洋生態、玩遍客家小鎮的國家地理頻道節目主持人娜塔莉分享她眼中的客家秘境、用雙腳感受山林之美－麥覺明、天之蕉子台灣浪漫新男人－楊子儀、生態旅人－謝哲青、台灣國民女孩－阿喜，以及原來如此－羅雪柔，透過不同視角與民眾分享台灣小鎮漫遊與山脈之美。

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