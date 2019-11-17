香港民眾自發清理街道　港媒：對示威者的粗暴行為不再沉默

▲香港民眾自發性清除路障。（圖／記者游宗樺攝）

記者馬叔安／綜合報導

隨著香港社會衝突延燒，也出現了民眾自發清理街道，針對這樣的現象，港媒《香港01》17日評論，「如果說示威是一種群眾抗爭，那清理路障何嘗又不是另一種抗爭？」在一定程度上反映了受影響市民對示威者的粗暴行為不再沉默，政府不能空喊「止暴制亂」口號，必須剛柔並濟，多管齊下化解危機。

評論指出，市民發動自身力量，以「和理非」的方法表達對強制「三罷」的不滿，無疑為那些自命民主，卻想盡辦法以暴力強迫他人配合的示威者上了一堂很好的文明課，也必然可以向他們發出有力警示，讓他們意識到超出社會規範的抗爭手段不得民心。

▲香港民眾幫忙撿磚頭。（圖／翻攝自Facebook／向香港警察致敬）

評論強調，必須警愓的是，清理路障市民少不免會與阻止清理的示威者發生衝突，「以暴易暴從來不是文明社會的準則，一旦縱容，必將造成不可挽回的人命傷亡。」但是「一些示威者似乎已對暴力上癮，周六在不同地方便多次發生示威者，向清理路障者投擲汽油彈的事件。」

評論表示，社會必須立刻向任何形式的暴力「割席（絕交）」，鼓勵激進示威者放下手上的汽油彈，重歸理性，「不要忘記，最近幾天社會衝突的焦點落在幾所大學，抗爭的主體是大學生。難道社會真的要任由他們走向極端，並承受失去社會未來棟樑的代價嗎？」

評論直言，希望泛民政治人物勸導暴力示威者重回正軌，以合理方式推動社會改革，「讓感到無助的示威者除下面罩，做回學生，這才是真正幫助他們。」

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