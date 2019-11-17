「吳斯懷月領11萬退休金還主張統一」　周益村：拜託長輩不要投國民黨！

▲吳斯懷。（圖／記者黃克翔攝）



記者呂欣玫／綜合報導

國民黨不分區立委名單16日上午正式表決出爐，被批評為親陸人士的退將吳斯懷確定過關，引發社會反彈聲浪。對此，高雄教師職業工會理事周益村批評，吳斯懷每月領著國家11萬的退休金，本該保護國家，卻跑到中國大陸去主張統一，然後國民黨還讓這種人列安全名單，「拜託各位長輩，不要投給國民黨！」

「反年改團體」八百壯士副指揮官吳斯懷因列入國民黨不分區第4名、安全名單內，過去種種親中事蹟遭一一起底，不僅曾赴大陸參加孫中山紀念大會，日前接受陸媒《鳳凰網》專訪時，還教導解放軍如何應對美國軍力，要中方「動作低調」，不要在沒準備好時引起美國、歐洲人恐慌。

對此，周益村透過臉書批評，「吳斯懷，台灣國軍中將退休，每月領著國家11萬的退休金，本該保護國家，卻跑到中國去主張統一。然後國民黨還讓這種人列不分區第四名，保證當選的安全名單！」

對於吳斯懷長期致力於反年改行動，周益村認為，年金改革之前，他每個月「平均」繳交退撫3000，一年3萬6，30年下來大約繳交108萬，政府幫忙繳200萬，總共大概300萬到退撫基金。

周益村指出，他55歲退休之後，每個月可以領五萬6，一年最少60萬，就算他只活20年，也可以領1200萬，「對！不用工作領1200萬。」年改後，他要晚三年58歲退休，每個月少領3000，還是5萬多，「但他支持蔡英文的改革，因為不改，就是拖垮大家財政。」憑什麼各位長輩親戚一樣辛辛苦苦工作賺錢，要晚退少領好多好多！

周益村強調，2020，不要讓國民黨當選！年改不能再改回去！「我們就只剩台灣了，再退就太平洋。看看香港，拜託各位長輩，不要投給國民黨！」

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